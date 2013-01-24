此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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您可對所需的風速和熱量輕鬆進行調節，幫助您塑造完美髮型。9 檔不同的設定可以確保輕鬆實現精確而量身定制的造型。
擴散風嘴能夠健康地吹乾秀髮，減少頭髮飛起，透過將空氣流吹進頭髮增強風力。它可以使頭髮更飄逸並最大程度增強風力，特別是吹乾捲髮或髪根位置的時候，是塑造彈性鬈髮造型的完美選擇
這款 2100 瓦的專業電風筒風量強勁。風量與風速的完美結合實現更加快速而輕鬆地吹乾秀髮並打造髮型。
電風筒的扁形集風嘴讓氣流從風嘴集中吹向特定位置。這功能可以精確地為秀髮造型，尤其適合調整髮型或定型。
內附陶瓷發熱線，防止頭髮過乾。所釋放出的紅外線熱力溫和，幫助吹乾頭髮並防止頭髮太乾，同時不會降低乾髮速度和效能。
藉助離子護髮，讓您的秀髮瞬間吹乾。負離子能夠消除靜電、改善髮質並活化頭皮，使頭髮倍顯柔亮和光澤。打造極度柔順、光滑且亮麗的髮型。
這是一種美髮造型器必備的專業功能，冷風掣可以在瞬間提供強烈的冷空氣流。在完成造型和定型時，此功能能夠發揮極大的作用。
橡膠掛環位於手柄的最底端，給您多一個存放選擇，在家或入住酒店時使用特別方便。
層板
彩盒的重量及尺寸
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技術規格