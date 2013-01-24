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SalonDry Pro

電風筒

HP4890/00
  • 髮型師會選用的家用電風筒 髮型師會選用的家用電風筒 髮型師會選用的家用電風筒
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    SalonDry Pro 電風筒

    HP4890/00

    髮型師會選用的家用電風筒

    是否想像專業髮型師那樣吹乾您的秀髮？此款帶有 2100 瓦強勁吹乾功率的 SalonDry Pro 即是您夢寐以求的電風筒，它可幫助您打造沙龍乾髮造型。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

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      • 2100 瓦
      • 負離子
      • 陶瓷
      靈活的 9 檔風速及溫度設定，得心應手

      靈活的 9 檔風速及溫度設定，得心應手

      您可對所需的風速和熱量輕鬆進行調節，幫助您塑造完美髮型。9 檔不同的設定可以確保輕鬆實現精確而量身定制的造型。

      擴散風嘴可增加豐盈效果，幫你塑造彈性的鬈髮造型

      擴散風嘴可增加豐盈效果，幫你塑造彈性的鬈髮造型

      擴散風嘴能夠健康地吹乾秀髮，減少頭髮飛起，透過將空氣流吹進頭髮增強風力。它可以使頭髮更飄逸並最大程度增強風力，特別是吹乾捲髮或髪根位置的時候，是塑造彈性鬈髮造型的完美選擇

      Professional 2100 瓦實現完美的美髮沙龍效果

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      這款 2100 瓦的專業電風筒風量強勁。風量與風速的完美結合實現更加快速而輕鬆地吹乾秀髮並打造髮型。

      扁形集風嘴可以集中風力

      扁形集風嘴可以集中風力

      電風筒的扁形集風嘴讓氣流從風嘴集中吹向特定位置。這功能可以精確地為秀髮造型，尤其適合調整髮型或定型。

      陶瓷發熱線，柔順秀髮

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      內附陶瓷發熱線，防止頭髮過乾。所釋放出的紅外線熱力溫和，幫助吹乾頭髮並防止頭髮太乾，同時不會降低乾髮速度和效能。

      負離子護髮讓頭髮柔順亮麗

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      藉助離子護髮，讓您的秀髮瞬間吹乾。負離子能夠消除靜電、改善髮質並活化頭皮，使頭髮倍顯柔亮和光澤。打造極度柔順、光滑且亮麗的髮型。

      冷風掣可塑造個人髮型

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      這是一種美髮造型器必備的專業功能，冷風掣可以在瞬間提供強烈的冷空氣流。在完成造型和定型時，此功能能夠發揮極大的作用。

      便於收納的掛環方便存放

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      橡膠掛環位於手柄的最底端，給您多一個存放選擇，在家或入住酒店時使用特別方便。

      技術規格

      • 層板

        層板尺寸
        1200 x 800  毫米
        層板數量
        126  件數
        層數
        7
        每層外紙箱數量
        3

      • 彩盒的重量及尺寸

        淨產品(不包括附件)尺寸
        284 x 85 x 235  毫米
        產品（含附件）淨重
        878  克
        彩盒尺寸
        310（寬）x 120（厚）x 240（高）  毫米
        彩盒容量
        1220  立方厘米

      • 彩盒的重量及尺寸

        外紙箱尺寸
        632 x 375 x 257  毫米
        A-盒重量（含產品）
        8270  克
        A-盒內彩盒的數目
        6
        A-盒容量
        60909  立方厘米

      • 技術規格

        瓦數
        2100  瓦
        頻率
        50/60  Hz
        電壓
        220-240  伏

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