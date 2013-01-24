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Satinelle

脫毛器

HP6409/02
  • Satinelle Soft 脫毛器 Satinelle Soft 脫毛器 Satinelle Soft 脫毛器
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    Satinelle 脫毛器

    HP6409/02

    Satinelle Soft 脫毛器

    這款全新而輕巧的 Satinelle Soft 脫毛器，配備浮動式按摩系統，可放鬆肌膚並減輕脫毛時不適的感覺，脫毛刀頭並可拆下來沖洗。

    此產品已不再銷售。

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      附精美收藏袋

      這款電風筒配備了旅行使用的收藏袋。收藏袋設計時尚，可容納電風筒及其附件，使其不受損壞。

      可水洗的脫毛刀頭

      加倍衛生並方便清洗。

      技術規格

      • 技術規格

        每秒脫毛動作，速度 1
        600
        每秒脫毛動作，速度 2
        733
        RPM，速度 1
        最少 1800
        RPM，速度 2
        最少 2200
        電源
        濕電
        電壓
        摩打
        直流電 - 摩打 14 伏
        功率
        3  瓦
        夾輪數目
        21
        捕捉點
        20

      • 重量與尺寸

        包裝設計
        附有窗口和可懸掛的彩盒
        外紙箱尺寸
        390 x 184 x 258  毫米
        外紙箱重量
        2550  克
        每個外紙箱的數量
        4  件數

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