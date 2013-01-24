Satinelle Soft 脫毛器
這款全新而輕巧的 Satinelle Soft 脫毛器，配備浮動式按摩系統，可放鬆肌膚並減輕脫毛時不適的感覺，脫毛刀頭並可拆下來沖洗。
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
Satinelle Soft 脫毛器
這款全新而輕巧的 Satinelle Soft 脫毛器，配備浮動式按摩系統，可放鬆肌膚並減輕脫毛時不適的感覺，脫毛刀頭並可拆下來沖洗。
Satinelle Soft 脫毛器
這款全新而輕巧的 Satinelle Soft 脫毛器，配備浮動式按摩系統，可放鬆肌膚並減輕脫毛時不適的感覺，脫毛刀頭並可拆下來沖洗。
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
Satinelle Soft 脫毛器
這款全新而輕巧的 Satinelle Soft 脫毛器，配備浮動式按摩系統，可放鬆肌膚並減輕脫毛時不適的感覺，脫毛刀頭並可拆下來沖洗。
浮動式按摩系統可讓肌膚放鬆並減輕脫毛時不適的感覺，並可拆下來清潔。
獨特的 Philips 脫毛系統可將毛髮連根拔起，讓你的肌膚在數週內保持光滑，而重新長出的毛髮也會變得柔軟幼細。
這款電風筒配備了旅行使用的收藏袋。收藏袋設計時尚，可容納電風筒及其附件，使其不受損壞。
加倍衛生並方便清洗。
技術規格
重量與尺寸