沐浴潔膚球可防止毛髮內生防止毛髮內生

Satinelle Massage 脫毛器備有沐浴潔膚球以便在淋浴時使用，您可在脫除腿毛前使用它。定期使用可讓您的雙腿如絲般光滑，讓您的肌膚光滑細緻，並可防止毛髮在皮膚下重新生長（毛髮內生）。