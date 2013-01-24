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Satinelle

脫毛器

HP6503/00
  • Satinelle Ice Premium Satinelle Ice Premium Satinelle Ice Premium
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    Satinelle 脫毛器

    HP6503/00

    Satinelle Ice Premium

    首款配備優質冰敷器和聲波按摩系統的陶瓷脫毛器。

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      最溫和的脫毛器，具有冰敷和聲波按摩功能

      防敏感夾輪

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      降低皮膚過敏的機會，為肌膚帶來額外呵護。

      可水洗脫毛刀頭易於清洗，確保清潔衛生

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      聲波按摩系統

      高頻按摩可減輕脫毛時的不適感覺。

      優質冰敷器

      完美緊貼身體曲線，帶來最佳冰敷效果和溫和的脫毛體驗。

      陶瓷脫毛系統

      此款脫毛器擁有獨特的陶瓷物料及人體工學設計，可令脫毛過程加快* 20%。*與 Philips Satin Ice 比較。

      附充電座

      無線脫毛設計，不受任何束縛！

      技術規格

      • 重量與尺寸

        彩盒尺寸
        235x192x116 (高x寬x深)  毫米
        彩盒重量
        811  克
        外紙箱尺寸
        258x592x195 (高x寬x深)  毫米
        外紙箱重量
        4702  克
        每個外紙箱的數量
        5  件數

      • 功能特點

        旋轉式冰敷器
        聲波按摩系統
        陶瓷脫毛系統
        2 種速度選擇

      • 技術規格

        電源
        AC-RC (濕電)
        電壓
        100-240  伏
        摩打
        DC 14V
        功率
        6  瓦
        夾輪數目
        13
        捕捉點
        24
        每秒脫毛動作，速度 I
        880
        每秒脫毛動作，速度 II
        1080
        RPM，速度 1
        最少 2200
        RPM，速度 2
        最少 2700

      • 配件

        可拆式刀頭
        順滑的剃毛體驗
        敏感部位冰敷器
        適合對身體敏感部位
        絕緣套
        方便緊握手柄
        沐浴潔膚球
        防止毛髮倒生
        精美收藏袋
        作收藏和保護之用
        清潔刷子
        易於清潔

      • 物流數據

        層板數量 (EU)
        160  件數
        層板數量 (GB)
        200  件數
        層板尺寸 (EU)
        115 x 120 x 80  厘米
        層板尺寸 (GB)
        115 x 120 x 100  厘米

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