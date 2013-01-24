Satinelle Ice Premium
首款配備優質冰敷器和聲波按摩系統的陶瓷脫毛器。
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
Satinelle Ice Premium
首款配備優質冰敷器和聲波按摩系統的陶瓷脫毛器。
Satinelle Ice Premium
首款配備優質冰敷器和聲波按摩系統的陶瓷脫毛器。
此產品已不再銷售。
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Satinelle Ice Premium
首款配備優質冰敷器和聲波按摩系統的陶瓷脫毛器。
降低皮膚過敏的機會，為肌膚帶來額外呵護。
高頻按摩可減輕脫毛時的不適感覺。
完美緊貼身體曲線，帶來最佳冰敷效果和溫和的脫毛體驗。
此款脫毛器擁有獨特的陶瓷物料及人體工學設計，可令脫毛過程加快* 20%。*與 Philips Satin Ice 比較。
無線脫毛設計，不受任何束縛！
重量與尺寸
功能特點
技術規格
配件
物流數據