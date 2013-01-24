享受 satin 的觸感。
搭配護膚系統的 Philips SatinSoft 脫毛器，可保護肌膚，避免受剃鬚時拉扯受傷和保持衛生。脫毛器可乾濕兩用，可於淋浴時順手使用。隨附防敏感保護蓋。 查看各種好處
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享受 satin 的觸感。
搭配護膚系統的 Philips SatinSoft 脫毛器，可保護肌膚，避免受剃鬚時拉扯受傷和保持衛生。脫毛器可乾濕兩用，可於淋浴時順手使用。隨附防敏感保護蓋。 查看各種好處
Philips 獨特設計防敏感刷毛，提供最佳清潔衛生，可完全適合你的手形，讓你隨時隨地輕鬆操作，而且可以乾濕兩用。
溫和浮動按摩滑輪裝置喚醒並舒緩肌膚，讓您享受愉悅的脫毛體驗。
此款脫毛器配備輕柔拔毛夾輪，可輕鬆剃除毛髮，不會拉扯肌膚。
此款脫毛器提供兩種速度選擇。速度 1 適合加倍溫和脫毛；速度 2 適合高效脫毛
此款脫毛器隨附防敏感保護蓋。特別為較為敏感的肌膚而設，為敏感部位進行柔和脫毛
刀頭可以拆卸，在流水下清潔更清潔衛生。
功能特點
配件
技術規格