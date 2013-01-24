主頁
Philips - 點擊這裡導覽至首頁

搜尋字眼

ZH
EN
1

電風筒

HP8117/03
為本產品尋找支援
1 獎項
  • 為秀髮帶來更佳的呵護，且對頭皮溫和 為秀髮帶來更佳的呵護，且對頭皮溫和 為秀髮帶來更佳的呵護，且對頭皮溫和
    -{discount-value}

    電風筒

    HP8117/03
    為本產品尋找支援

    為秀髮帶來更佳的呵護，且對頭皮溫和

    透過全新 Care &Control 1400 瓦操控您的乾髮體驗。Thermoprotect 恆溫護髮在乾髮時悉心呵護您的秀髮和頭皮。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$158.00
    尋找相似產品

    電風筒

    為秀髮帶來更佳的呵護，且對頭皮溫和

    透過全新 Care &Control 1400 瓦操控您的乾髮體驗。Thermoprotect 恆溫護髮在乾髮時悉心呵護您的秀髮和頭皮。 查看各種好處

    類似產品

    See all hair-dryers

      為秀髮帶來更佳的呵護，且對頭皮溫和

      Care&Protect

      • 1400 瓦
      • Salon Essential
      • 可摺合
      摺合手柄，攜帶方便

      摺合手柄，攜帶方便

      這款電風筒配有摺合手柄。輕巧的電風筒可以輕鬆裝入任何細小空間裡，甚至隨身攜帶。

      輕巧設計，使用方便

      輕巧設計，使用方便

      這款電風筒不僅輕巧而且符合人體工學設計，其靈活的時尚設計讓提供更多方便。它不僅輕巧、使用方便，而且體積小巧、便於存放於任何位置。

      1400 瓦快速溫和的乾髮功率

      1400 瓦快速溫和的乾髮功率

      這款 1400 瓦電風筒可以提供最佳風速以及溫和的熱力，讓您每天都能打造亮麗美髮。

      便於收納的掛環方便存放

      便於收納的掛環方便存放

      橡膠掛環位於手柄的最底端，給您多一個存放選擇，在家或入住酒店時使用特別方便。

      三段靈活設定，更加便於掌控

      三段靈活設定，更加便於掌控

      您可輕鬆調節所需的風速和熱力，實現完美的造型。三段靈活的設定，確保精確地塑造出擁有個人風格的造型。

      一體式集風嘴可快速吹乾頭髮

      一體式集風嘴可快速吹乾頭髮

      獨特的電風筒，其集風嘴採用簡潔流麗的一體式設計，能以最快速度吹乾頭髮。

      冷風設定，可溫和吹乾秀髮

      冷風設定，可溫和吹乾秀髮

      冷風設定是一種低溫的設定，透過溫和地吹乾秀髮來降低髮質受損的機會。此功能適用於所有類型的髮質，尤其適合柔細、乾燥或受損髮質。於炎熱的夏季尤其合適！

      ThermoProtect 溫度設定

      ThermoProtect 溫度設定

      ThermoProtect健康護髮溫度可提供最佳的吹髮溫度，並額外保護秀髮不因過熱受損。即使用同一風量，可獲得更佳的吹髮護髮效果。

      技術規格

      • 技術規格

        瓦數
        1400  瓦
        電線長度
        1.5  米
        顏色/完成品
        白色配紫色

      • 功能特點

        摺合手柄
        冷風掣
        旋轉電線
        掛勾

      • 服務

        2 年保養

      為本產品獲取支援

      前往客戶服務

      建議產品

        最近查閱過的產品

          獎項

          訂閱電子通訊

          Philips 非常重視和尊重您的私隱。詳情請閱讀您的 私隱政策

          感謝您訂閱電子通訊！

          抱歉，您並未成功訂閱電子通訊。 請稍後重試。

          成為
          My Philips 會員

          獲取產品保養期限

          獲取推廣及特惠價

          輕鬆取得產品支援

          立即登記