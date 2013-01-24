為秀髮帶來更佳的呵護，且對頭皮溫和
透過全新 Care &Control 1400 瓦操控您的乾髮體驗。Thermoprotect 恆溫護髮在乾髮時悉心呵護您的秀髮和頭皮。 查看各種好處
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為秀髮帶來更佳的呵護，且對頭皮溫和
透過全新 Care &Control 1400 瓦操控您的乾髮體驗。Thermoprotect 恆溫護髮在乾髮時悉心呵護您的秀髮和頭皮。 查看各種好處
這款電風筒配有摺合手柄。輕巧的電風筒可以輕鬆裝入任何細小空間裡，甚至隨身攜帶。
這款電風筒不僅輕巧而且符合人體工學設計，其靈活的時尚設計讓提供更多方便。它不僅輕巧、使用方便，而且體積小巧、便於存放於任何位置。
這款 1400 瓦電風筒可以提供最佳風速以及溫和的熱力，讓您每天都能打造亮麗美髮。
橡膠掛環位於手柄的最底端，給您多一個存放選擇，在家或入住酒店時使用特別方便。
您可輕鬆調節所需的風速和熱力，實現完美的造型。三段靈活的設定，確保精確地塑造出擁有個人風格的造型。
獨特的電風筒，其集風嘴採用簡潔流麗的一體式設計，能以最快速度吹乾頭髮。
冷風設定是一種低溫的設定，透過溫和地吹乾秀髮來降低髮質受損的機會。此功能適用於所有類型的髮質，尤其適合柔細、乾燥或受損髮質。於炎熱的夏季尤其合適！
ThermoProtect健康護髮溫度可提供最佳的吹髮溫度，並額外保護秀髮不因過熱受損。即使用同一風量，可獲得更佳的吹髮護髮效果。