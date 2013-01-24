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SalonDry Control

電風筒

HP8183/00
為本產品尋找支援
  • 吹乾、造型並打造盡顯自我風格的髮型 吹乾、造型並打造盡顯自我風格的髮型 吹乾、造型並打造盡顯自我風格的髮型
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    SalonDry Control 電風筒

    HP8183/00
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    吹乾、造型並打造盡顯自我風格的髮型

    透過 SalonDry Control 控制吹乾過程。2200 瓦專業吹乾強力，四倍離子護髮以及多種風檔設定 – 從吹乾到定型為您全方位打造理想髮型。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$398.00
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      Professional 2200 瓦完全滿足美髮沙龍需求

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      這款 2200 瓦的專業電風筒風力強勁。風力與風速的完美結合，更快更輕鬆地吹乾秀髮，並打造髮型款式。

      離子護髮增強 4 倍，極致光滑

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      離子護髮讓您的秀髮瞬間吹乾。此電風筒可放出比其他電風筒多達 4 倍的負離子。這一連串離子能夠消除靜電、改善髮質並活化頭皮，使頭髮柔亮光澤。打造極度光滑亮麗的髮型。發放耀眼光彩﹗

      靈活的 6 段風速及溫度設定便於完全控制

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      您可對所需的風速和熱量輕鬆進行調節，幫助您塑造完美髮型。6 檔不同的設定確保輕鬆掌控，實現精確而量身定制的造型。

      陶瓷發熱線，柔順秀髮

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      擴散風嘴可增加豐盈效果，幫你塑造彈性的鬈髮造型

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      擴散風嘴能夠健康地吹乾秀髮，減少頭髮飛起，透過將空氣流吹進頭髮增強風力。它可以使頭髮更飄逸並最大程度增強風力，特別是吹乾捲髮或髪根位置的時候，是塑造彈性鬈髮造型的完美選擇

      扁形集風嘴可以集中風力

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      電風筒的扁形集風嘴讓氣流從風嘴集中吹向特定位置。這功能可以精確地為秀髮造型，尤其適合調整髮型或定型。

      便於收納的掛環方便存放

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      橡膠掛環位於手柄的最底端，給您多一個存放選擇，在家或入住酒店時使用特別方便。

      1.8 米電源線

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      可拆除式進風網，方便清理

      這款電風筒的進風網可以拆除以便清洗。請定期拆除並進行清洗以防灰塵積聚。

      技術規格

      • 技術規格

        瓦數
        2200  瓦
        電線長度
        1.8  米
        功率（台灣）
        1500  瓦

      • 功能特點

        冷風掣
        離子控制
        掛勾

      • 服務

        2 年保養

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