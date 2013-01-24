吹乾、造型並打造盡顯自我風格的髮型
透過 SalonDry Control 控制吹乾過程。2200 瓦專業吹乾強力，四倍離子護髮以及多種風檔設定 – 從吹乾到定型為您全方位打造理想髮型。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
吹乾、造型並打造盡顯自我風格的髮型
透過 SalonDry Control 控制吹乾過程。2200 瓦專業吹乾強力，四倍離子護髮以及多種風檔設定 – 從吹乾到定型為您全方位打造理想髮型。 查看各種好處
這款 2200 瓦的專業電風筒風力強勁。風力與風速的完美結合，更快更輕鬆地吹乾秀髮，並打造髮型款式。
離子護髮讓您的秀髮瞬間吹乾。此電風筒可放出比其他電風筒多達 4 倍的負離子。這一連串離子能夠消除靜電、改善髮質並活化頭皮，使頭髮柔亮光澤。打造極度光滑亮麗的髮型。發放耀眼光彩﹗
您可對所需的風速和熱量輕鬆進行調節，幫助您塑造完美髮型。6 檔不同的設定確保輕鬆掌控，實現精確而量身定制的造型。
內附陶瓷發熱線，防止頭髮過乾。所釋放出的紅外線熱力溫和，幫助吹乾頭髮並防止頭髮太乾，同時不會降低乾髮速度和效能。
這是一種美髮造型器必備的專業功能，冷風掣可以在瞬間提供強烈的冷空氣流。在完成造型和定型時，此功能能夠發揮極大的作用。
擴散風嘴能夠健康地吹乾秀髮，減少頭髮飛起，透過將空氣流吹進頭髮增強風力。它可以使頭髮更飄逸並最大程度增強風力，特別是吹乾捲髮或髪根位置的時候，是塑造彈性鬈髮造型的完美選擇
電風筒的扁形集風嘴讓氣流從風嘴集中吹向特定位置。這功能可以精確地為秀髮造型，尤其適合調整髮型或定型。
橡膠掛環位於手柄的最底端，給您多一個存放選擇，在家或入住酒店時使用特別方便。
這款電風筒的進風網可以拆除以便清洗。請定期拆除並進行清洗以防灰塵積聚。