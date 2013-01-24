ThermoProtect 技術搭配具按摩功能的擴散風嘴和 11 毫米 扁型集風嘴，

這款電風筒具有多段速度控制和溫度設定，加上能夠以恆溫護髮溫度快速乾髮的 ThermoProtect 技術，以及能讓頭髮柔順亮麗的負離子護髮效果，可快速吹乾同時保護您的秀髮。 查看各種好處