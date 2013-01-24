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DryCare Prestige

MoistureProtect 電風筒

HP8281
  • 從內至外保護亮麗秀髮 從內至外保護亮麗秀髮 從內至外保護亮麗秀髮
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    DryCare Prestige MoistureProtect 電風筒

    HP8281

    從內至外保護亮麗秀髮

    MoistureProtect 電風筒配備紅外線感應器，能持續測量乾髮的最佳溫度，保留秀髮中的天然水份。 查看各種好處

    建議零售價: HK$898.00

    DryCare Prestige MoistureProtect 電風筒

    從內至外保護亮麗秀髮

    MoistureProtect 電風筒配備紅外線感應器，能持續測量乾髮的最佳溫度，保留秀髮中的天然水份。 查看各種好處

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      MoistureProtect 技術保留秀髮天然水份

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      負離子能夠消除靜電、改善髮質並活化頭皮，使頭髮倍顯柔亮和光澤。打造極度柔順、光滑且亮麗的髮型。

      ThermoProtect 能防止您的頭髮溫度過熱

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      ThermoProtect 健康護髮溫度能確保以最適合的溫度吹乾頭髮。強力而溫和的乾髮體驗呵護您的秀髮，帶來理想的乾髮效果。

      6 段速度及熱力調校更便於控制

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      6 段風速及熱力調校更易於控制。擴散風嘴配合慢速風力及高熱力設定，塑造動人曲髮；而強風力和高熱力設定則可塑造完美柔順造型。

      冷風掣定型

      冷風掣定型

      冷風按鈕可以在瞬間提供強烈的冷空氣流。在完成造型和定型時，此功能極為有用。冷空氣可確保為您的髮型帶來持久固定效果。

      技術規格

      • 技術規格

        頻率
        ~50-60  Hz
        瓦數
        2100-2300  瓦
        摩打
        DC
        電線長度
        2.5 米
        電壓
        220-240 伏

      • 功能特點

        冷風掣
        熱力/風速調校
        6
        6

      • 服務

        全球 2 年保養

      • 護髮技術

        離子護髮
        MoistureProtect 技術

      • 配件

        附件
        • 噴嘴
        • 擴散風嘴

      • 設計

        顏色
        珍珠白和玫瑰金

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