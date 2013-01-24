主頁
Philips - 點擊這裡導覽至首頁

搜尋字眼

ZH
EN
1

直立式攪拌器

HR1565/41
1 獎項
  • 輕鬆自製美食 輕鬆自製美食 輕鬆自製美食
    -{discount-value}

    直立式攪拌器

    HR1565/41
    1 獎項

    輕鬆自製美食

    為全家人準備可口的自製蛋糕、餡餅及麵包變得輕而易舉。此款 400 瓦 Philips 底座及碗狀攪拌器替您省去所有的麻煩，能在短時間內將食材完全混合。這是一台完全無需您親自動手的廚房好幫手。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    尋找相似產品

    直立式攪拌器

    輕鬆自製美食

    為全家人準備可口的自製蛋糕、餡餅及麵包變得輕而易舉。此款 400 瓦 Philips 底座及碗狀攪拌器替您省去所有的麻煩，能在短時間內將食材完全混合。這是一台完全無需您親自動手的廚房好幫手。 查看各種好處

    輕鬆自製美食

    為全家人準備可口的自製蛋糕、餡餅及麵包變得輕而易舉。此款 400 瓦 Philips 底座及碗狀攪拌器替您省去所有的麻煩，能在短時間內將食材完全混合。這是一台完全無需您親自動手的廚房好幫手。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    尋找相似產品

    直立式攪拌器

    輕鬆自製美食

    為全家人準備可口的自製蛋糕、餡餅及麵包變得輕而易舉。此款 400 瓦 Philips 底座及碗狀攪拌器替您省去所有的麻煩，能在短時間內將食材完全混合。這是一台完全無需您親自動手的廚房好幫手。 查看各種好處

    類似產品

    See all mixer

      輕鬆自製美食

      附有旋轉盛物碗的攪拌器

      • 400 瓦
      • 不銹鋼攪拌器
      • 揉麵勾、3 公升旋轉盛物碗
      多段速度和快速功能

      多段速度和快速功能

      多段速度和快速功能，可讓您製作出完美的成品。

      強力 400 瓦摩打

      強力 400 瓦摩打

      強力 400 瓦摩打，可處理各種不同食材。

      內附打蛋器和搓粉器

      內附打蛋器和搓粉器

      內附 Philips 攪拌專用的一對不鏽鋼攪拌和搓粉器，只要是需要打泡/混合的菜餚，都可輕鬆完美完成。

      電線儲藏夾

      電線儲藏夾

      使用電線儲藏夾，常保廚房整齊有條理。

      3 公升的旋轉盛物碗

      3 公升的旋轉盛物碗

      混合器底座

      混合器底座

      便利的抹刀

      便利的抹刀

      技術規格

      • 設計規格

        外殼材料
        ABS
        打蛋器/搓粉器
        不鏽鋼
        顏色
        白色

      • 一般規格

        快速功能
        電線儲藏夾

      • 配件

        攪拌器
        搓粉器

      • 技術規格

        頻率
        50/60  Hz
        電源
        400  瓦
        速度
        3
        電壓
        230-240  伏
        電線長度
        1.10  米

      為本產品獲取支援

      前往客戶服務

      建議產品

        最近查閱過的產品

          獎項

          訂閱電子通訊

          Philips 非常重視和尊重您的私隱。詳情請閱讀您的 私隱政策

          感謝您訂閱電子通訊！

          抱歉，您並未成功訂閱電子通訊。 請稍後重試。

          成為
          My Philips 會員

          獲取產品保養期限

          獲取推廣及特惠價

          輕鬆取得產品支援

          立即登記