更多果汁，更加方便。
Philips 榨汁機 HR1861/00 採用鋁合金設計，配備獨特的超微細 mirco-mesh 隔濾網、700 瓦摩打、特大果肉輸進管、2 公升外置式隔渣格及 1.25 公升果汁杯。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
更多果汁，更加方便。
Philips 榨汁機 HR1861/00 採用鋁合金設計，配備獨特的超微細 mirco-mesh 隔濾網、700 瓦摩打、特大果肉輸進管、2 公升外置式隔渣格及 1.25 公升果汁杯。 查看各種好處
更多果汁，更加方便。
Philips 榨汁機 HR1861/00 採用鋁合金設計，配備獨特的超微細 mirco-mesh 隔濾網、700 瓦摩打、特大果肉輸進管、2 公升外置式隔渣格及 1.25 公升果汁杯。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
更多果汁，更加方便。
Philips 榨汁機 HR1861/00 採用鋁合金設計，配備獨特的超微細 mirco-mesh 隔濾網、700 瓦摩打、特大果肉輸進管、2 公升外置式隔渣格及 1.25 公升果汁杯。 查看各種好處
特大果肉輸進管可放入整個蔬果，無需再將蔬果切段或切細。
2 公升外置式隔渣格和 1.5 公升果汁杯讓你可每次榨出更多果汁。
透過 Philips 榨汁機的多段速度控制，您可輕鬆榨取軟硬程度不同的水果汁和蔬菜汁。
所有可拆式配件皆適用於洗碗碟機清洗
700 瓦強勁摩打配合高速榨汁。
配件
設計規格
一般規格
技術規格
容易清洗