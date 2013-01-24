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Aluminium Collection

榨汁機

HR1861/00
  • 更多果汁，更加方便。 更多果汁，更加方便。 更多果汁，更加方便。
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    Aluminium Collection 榨汁機

    HR1861/00

    更多果汁，更加方便。

    Philips 榨汁機 HR1861/00 採用鋁合金設計，配備獨特的超微細 mirco-mesh 隔濾網、700 瓦摩打、特大果肉輸進管、2 公升外置式隔渣格及 1.25 公升果汁杯。 查看各種好處

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      技術規格

      • 配件

        清潔刷子
        果汁杯

      • 設計規格

        顏色
        鋁質
        上蓋物料
        SAN
        外置式隔渣格及材料推進器
        PP
        壺嘴物料
        不鏽鋼
        外殼材料
        鋁質
        果汁杯物料
        苯乙烯丙烯腈 (SAN) 果汁杯及聚丙烯 (PP) 蓋

      • 一般規格

        電線儲藏格
        防滑膠腳
        安全夾
        速度設定
        2
        食譜

      • 技術規格

        電線長度
        1.2  米
        果肉投入口徑
        75  毫米
        頻率
        50/60  Hz
        電源
        700  瓦
        外置式隔渣格
        2  L
        電壓
        220-240  伏
        果汁杯容量
        1500  毫升

      • 容易清洗

        適用於洗碗碟機的配件

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