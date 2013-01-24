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Avance Collection

榨汁機

HR1871/00
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  • 更多果汁，更加方便。 更多果汁，更加方便。 更多果汁，更加方便。
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    Avance Collection 榨汁機

    HR1871/00
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    更多果汁，更加方便。

    此款 Philips 榨汁機可從蔬果榨出更多果汁。全賴創新快速清洗濾網和整合式隔渣格，清洗從未如此簡單。善待自己，自製健康美味的果汁！ 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$1,698.00
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      • 防滴漏
      一次能榨出 2.5 公升果汁

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      全賴 XXL 輸進管，無需預先切細

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      QuickClean 技術

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      全賴 QuickClean 技術，清洗只需 1 分鐘，憑藉預先清潔功能及 QuickClean 的打磨濾網、內置隔渣格及光滑表面塗層，Philips 榨汁機更容易清洗。

      QuickClean 過濾網

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      大量的隔渣格纖維通常堵塞於過濾網，使榨汁機難以清洗。有賴創新的 QuickClean 技術，濾網的所有表面光滑無比，有助您使用一般的廚具掃走纖維。

      收集所有渣滓，方便棄置

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      所有渣滓將收集於同一個地方：Philips 榨汁機的隔渣格。即表示您無需再清理其他配件，例如蓋上的渣滓。全賴沒有死角與縫隙的圓型設計以及光滑表面，可輕鬆清理渣滓，亦更容易清潔隔渣格。

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      每次榨汁後廚房都保持清潔。防滴漏設計避免果汁滲漏到桌面上。

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      2 種速度選擇，榨取軟或硬蔬果的汁液

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      清洗光滑的表面變得簡單

      榨汁機以圓弧外型設計，光滑表面令裝置可輕易在水龍頭下清洗。

      技術規格

      • 配件

        果汁杯
        壼嘴配件

      • 設計規格

        上蓋物料
        SAN
        外置式隔渣格及材料推進器
        PS
        壺嘴物料
        不鏽鋼
        果汁杯物料
        SAN 果汁杯及PS 蓋
        顏色
        墨黑色和不鏽鋼
        外殼材料
        不鏽鋼

      • 尺寸

        産品重量
        5.2  千克

      • 一般規格

        電線儲藏格
        防滑膠腳
        食譜
        安全夾
        速度設定
        2

      • 技術規格

        果汁杯容量
        1500  毫升
        電線長度
        1  米
        果肉投入口徑
        80  毫米
        頻率
        50/60  Hz
        電源
        1000  瓦
        外置式隔渣格
        1.6  L
        電壓
        220-240  伏

      • 容易清洗

        配件適用於洗碗碟機

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