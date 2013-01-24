更多果汁，更加方便。
此款 Philips 榨汁機可從蔬果榨出更多果汁。全賴創新快速清洗濾網和整合式隔渣格，清洗從未如此簡單。善待自己，自製健康美味的果汁！ 查看各種好處
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更多果汁，更加方便。
此款 Philips 榨汁機可從蔬果榨出更多果汁。全賴創新快速清洗濾網和整合式隔渣格，清洗從未如此簡單。善待自己，自製健康美味的果汁！ 查看各種好處
全賴創新榨汁系統以及倒轉隔濾網，此榨汁機可榨出多達 10% 的果汁*。而視乎蔬果的種類，榨汁機一次可榨出多達 2.5 公升的果汁，而無需清理隔渣格。
80 毫米的特大蔬果輸進管，讓您無需預先切細大件的蔬果例如蘋果、甘筍和甜菜根。
全賴 QuickClean 技術，清洗只需 1 分鐘，憑藉預先清潔功能及 QuickClean 的打磨濾網、內置隔渣格及光滑表面塗層，Philips 榨汁機更容易清洗。
大量的隔渣格纖維通常堵塞於過濾網，使榨汁機難以清洗。有賴創新的 QuickClean 技術，濾網的所有表面光滑無比，有助您使用一般的廚具掃走纖維。
所有渣滓將收集於同一個地方：Philips 榨汁機的隔渣格。即表示您無需再清理其他配件，例如蓋上的渣滓。全賴沒有死角與縫隙的圓型設計以及光滑表面，可輕鬆清理渣滓，亦更容易清潔隔渣格。
快速簡易組裝所有配件
每次榨汁後廚房都保持清潔。防滴漏設計避免果汁滲漏到桌面上。
您可參考滿載靈感的食譜製作每天的果汁。
強力的 1000 瓦摩打能將最堅硬的食材榨成汁液
榨汁機以圓弧外型設計，光滑表面令裝置可輕易在水龍頭下清洗。
配件
設計規格
尺寸
一般規格
技術規格
容易清洗