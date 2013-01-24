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Avance Collection

榨汁機

HR1871/05
1 獎項
  • 更多果汁，更加方便。 更多果汁，更加方便。 更多果汁，更加方便。
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    Avance Collection 榨汁機

    HR1871/05
    1 獎項

    更多果汁，更加方便。

    此款 Philips 榨汁機可從蔬果榨出更多果汁。全賴創新快速清洗濾網和整合式隔渣格，清洗從未如此簡單。善待自己，自製健康美味的果汁！ 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$1,698.00

    Avance Collection 榨汁機

    更多果汁，更加方便。

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    Avance Collection 榨汁機

    更多果汁，更加方便。

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      榨出多 10% 的果汁*，清理更只需一分鐘！

      • 1000 瓦
      • QuickClean
      • 2.5 公升、XXL 管
      • 防滴漏
      一次能榨出 2.5 公升果汁

      一次能榨出 2.5 公升果汁

      全賴創新榨汁系統以及倒轉隔濾網，此榨汁機可榨出多達 10% 的果汁*。而視乎蔬果的種類，榨汁機一次可榨出多達 2.5 公升的果汁，而無需清理隔渣格。

      全賴 XXL 輸進管，無需預先切細

      全賴 XXL 輸進管，無需預先切細

      80 毫米的特大蔬果輸進管，讓您無需預先切細大件的蔬果例如蘋果、甘筍和甜菜根。

      QuickClean 技術

      QuickClean 技術

      全賴 QuickClean 技術，清洗只需 1 分鐘，憑藉預先清潔功能及 QuickClean 的打磨濾網、內置隔渣格及光滑表面塗層，Philips 榨汁機更容易清洗。

      QuickClean 過濾網

      QuickClean 過濾網

      大量的隔渣格纖維通常堵塞於過濾網，使榨汁機難以清洗。有賴創新的 QuickClean 技術，濾網的所有表面光滑無比，有助您使用一般的廚具掃走纖維。

      收集所有渣滓，方便棄置

      收集所有渣滓，方便棄置

      所有渣滓將收集於同一個地方：Philips 榨汁機的隔渣格。即表示您無需再清理其他配件，例如蓋上的渣滓。全賴沒有死角與縫隙的圓型設計以及光滑表面，可輕鬆清理渣滓，亦更容易清潔隔渣格。

      快速簡易組裝所有配件

      快速簡易組裝所有配件

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      壺嘴整合防滴漏設計

      壺嘴整合防滴漏設計

      每次榨汁後廚房都保持清潔。防滴漏設計避免果汁滲漏到桌面上。

      食譜內滿載靈感的果汁製作方法

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      您可參考滿載靈感的食譜製作每天的果汁。

      可將最堅硬的食材榨成汁液 - 1000 瓦

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      強力的 1000 瓦摩打能將最堅硬的食材榨成汁液

      2 種速度選擇，榨取軟或硬蔬果的汁液

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      清洗光滑的表面變得簡單

      榨汁機以圓弧外型設計，光滑表面令裝置可輕易在水龍頭下清洗。

      技術規格

      • 設計規格

        上蓋物料
        SAN
        外置式隔渣格及材料推進器
        PS
        壺嘴物料
        不鏽鋼
        果汁杯物料
        SAN 果汁杯及PS 蓋
        顏色
        墨黑色和不鏽鋼
        外殼材料
        不鏽鋼

      • 一般規格

        防滑膠腳
        安全夾
        防滴漏功能
        食譜
        電線儲藏格
        速度設定
        2

      • 技術規格

        電源
        1000  瓦
        電壓
        220-240  伏
        頻率
        50/60  Hz
        電線長度
        1  米
        外置式隔渣格
        1.6  L
        果肉投入口徑
        80  毫米
        果汁杯容量
        1500  毫升

      • 配件

        果汁杯
        壼嘴配件

      • 尺寸

        産品重量
        5.2  千克

      • 容易清洗

        配件適用於洗碗碟機

      Eco passport

      Philips EcoVision 計劃已獲杜瓊斯可持續發展指數（Dow Jones Sustainability Index）認可。我們已加入列出人權及環境的十大原則的聯合國全球盟約（United Nations Global Compact）。於我們的環境設計流程，我們使用環保重點領域（Green Focal Area）以反映產品的環境表現。請查閱我們的環保重點領域。 了解更多關於我們的綠色行動

      • PhilipsGreenLogo

      • 包裝
        包裝是 Philips 的一個環保重點領域 (Green Focal Area)，消費者在購買產品時就可以馬上知道。與產品的材質以及能源消耗量相較之下，我們將包裝對於環境所造成的影響減到最低。

        • 瓦通紙皮: 860.00  克
        • 塑膠物料: 500.00  克
        • 環保材料的百分比: 57  %

      • 環保
        這個環保重點領域 (Green Focal Area) 包括回收設計以及拆解設計。Philips 盡可能在產品的技術和商業設計上使用回收塑料及其他物料，並推廣物料的可回收性。

        • 再生黑色金屬: 0  %
        • 再生有色金屬: 0  %
        • 再生塑料: 0  %

      • 物質
        這個環保重點領域 (Green Focal Area) 主要以在產品以及製造程序中避免使用特定相關物質為主。預防勝於治療，因此我們在 EcoDesign 的部分程序中嘗試使用其他替代物質。

        • 不含 PVC: 有，不包括電源線
        • 無水銀: 真實

      • 重量
        重量是 Philips 在其 EcoDesign 程序中考慮的其中一個環保重點領域 (Green Focal Area)，因為減少材質用量就可以減少自然資源的使用，這樣也可以讓運送更有效率，最終帶來正面的影響。

        • 産品重量: 4550.00  克
        • 配件重量: 290.00  克

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      尋找常見問題、疑難排解、用戶手冊及貼士

      生態環保認證 (EcoPassport) – 我們的環保產品規格概覽

      Philips 關注環境及社會宏觀，並強力支持產品環保設計。

      查看完整版生態環保認證 (EcoPassport)

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