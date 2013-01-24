Philips EcoVision 計劃已獲杜瓊斯可持續發展指數（Dow Jones Sustainability Index）認可。我們已加入列出人權及環境的十大原則的聯合國全球盟約（United Nations Global Compact）。於我們的環境設計流程，我們使用環保重點領域（Green Focal Area）以反映產品的環境表現。請查閱我們的環保重點領域。 了解更多關於我們的綠色行動