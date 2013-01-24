Philips EcoVision 計劃已獲杜瓊斯可持續發展指數（Dow Jones Sustainability Index）認可。我們已加入列出人權及環境的十大原則的聯合國全球盟約（United Nations Global Compact）。於我們的環境設計流程，我們使用環保重點領域（Green Focal Area）以反映產品的環境表現。請查閱我們的環保重點領域。 了解更多關於我們的綠色行動
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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全賴創新榨汁系統以及倒轉隔濾網，此榨汁機可榨出多達 10% 的果汁*。而視乎蔬果的種類，榨汁機一次可榨出多達 2.5 公升的果汁，而無需清理隔渣格。
80 毫米的特大蔬果輸進管，讓您無需預先切細大件的蔬果例如蘋果、甘筍和甜菜根。
全賴 QuickClean 技術，清洗只需 1 分鐘，憑藉預先清潔功能及 QuickClean 的打磨濾網、內置隔渣格及光滑表面塗層，Philips 榨汁機更容易清洗。
大量的隔渣格纖維通常堵塞於過濾網，使榨汁機難以清洗。有賴創新的 QuickClean 技術，濾網的所有表面光滑無比，有助您使用一般的廚具掃走纖維。
所有渣滓將收集於同一個地方：Philips 榨汁機的隔渣格。即表示您無需再清理其他配件，例如蓋上的渣滓。全賴沒有死角與縫隙的圓型設計以及光滑表面，可輕鬆清理渣滓，亦更容易清潔隔渣格。
快速簡易組裝所有配件
每次榨汁後廚房都保持清潔。防滴漏設計避免果汁滲漏到桌面上。
您可參考滿載靈感的食譜製作每天的果汁。
強力的 1000 瓦摩打能將最堅硬的食材榨成汁液
榨汁機以圓弧外型設計，光滑表面令裝置可輕易在水龍頭下清洗。
設計規格
一般規格
技術規格
配件
尺寸
容易清洗
Philips EcoVision 計劃已獲杜瓊斯可持續發展指數（Dow Jones Sustainability Index）認可。我們已加入列出人權及環境的十大原則的聯合國全球盟約（United Nations Global Compact）。於我們的環境設計流程，我們使用環保重點領域（Green Focal Area）以反映產品的環境表現。請查閱我們的環保重點領域。 了解更多關於我們的綠色行動