設計適合任何尺吋的廚房

這是全世界最輕巧的大容量攪拌機。只要將攪拌杯反轉，就能全面覆蓋底部的摩打，比傳統攪拌機節省一半儲存空間，儲存容易。並備有 5 片鋸齒分離刀片設計及 400 瓦輸入功率，攪拌效果更佳。 查看各種好處