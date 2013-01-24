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迷你攪拌機

HR2027/70
  • 設計適合任何尺吋的廚房 設計適合任何尺吋的廚房 設計適合任何尺吋的廚房
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    迷你攪拌機

    HR2027/70

    設計適合任何尺吋的廚房

    這是全世界最輕巧的大容量攪拌機。只要將攪拌杯反轉，就能全面覆蓋底部的摩打，比傳統攪拌機節省一半儲存空間，而且備有 5 片鋸齒分離刀片設計及 400 瓦輸入功率，攪拌效果更佳 查看各種好處

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    這是全世界最輕巧的大容量攪拌機。只要將攪拌杯反轉，就能全面覆蓋底部的摩打，比傳統攪拌機節省一半儲存空間，而且備有 5 片鋸齒分離刀片設計及 400 瓦輸入功率，攪拌效果更佳 查看各種好處

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      設計適合任何尺吋的廚房

      攪拌機小型輕巧，存放更方便

      • 400 瓦
      • 1.75 公升塑膠攪拌杯
      • 配有乾磨器和過濾網
      • 方便收藏
      將攪拌杯反轉並放置於底座上收藏

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      乾磨器可於幾秒鐘內磨碎食材

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      使用此 Philips 攪拌機的乾磨器，就可以瞬間磨碎乾濕食材，如咖啡豆、乾香草、辣椒和胡椒。

      2 年產品保養

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      多段速度調節

      多段速度選擇，自由調節操作速度。

      技術規格

      • 設計規格

        顏色
        白色，以藍色點綴
        刀片材料
        不鏽鋼
        果汁杯物料
        SAN
        外殼材料
        PP

      • 一般規格

        電線儲藏格

      • 技術規格

        攪拌杯容量
        1.75  L
        頻率
        50/60  Hz
        電源
        400  瓦
        電壓
        220-240  伏

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