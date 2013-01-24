設計適合任何尺吋的廚房
這是全世界最輕巧的大容量攪拌機。只要將攪拌杯反轉，就能全面覆蓋底部的摩打，比傳統攪拌機節省一半儲存空間，而且備有 5 片鋸齒分離刀片設計及 400 瓦輸入功率，攪拌效果更佳 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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這是全世界最輕巧的大容量攪拌機。只要將攪拌杯反轉，就能全面覆蓋底部的摩打，比傳統攪拌機節省一半儲存空間，而且備有 5 片鋸齒分離刀片設計及 400 瓦輸入功率，攪拌效果更佳 查看各種好處
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這是全世界最輕巧的大容量攪拌機。只要將攪拌杯反轉，就能全面覆蓋底部的摩打，比傳統攪拌機節省一半儲存空間，而且備有 5 片鋸齒分離刀片設計及 400 瓦輸入功率，攪拌效果更佳 查看各種好處
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這是全世界最輕巧的大容量攪拌機。只要將攪拌杯反轉，就能全面覆蓋底部的摩打，比傳統攪拌機節省一半儲存空間，而且備有 5 片鋸齒分離刀片設計及 400 瓦輸入功率，攪拌效果更佳 查看各種好處
將攪拌杯反轉並放置於底座上，可比一般攪拌機節省一半的收藏空間。
強化塑膠攪拌杯可減低破損機會。
5 片星型鋸齒刀片，可輕鬆剁碎、攪拌食材。
分離式刀片設計，可將刀片從攪拌杯取出，清洗方便。
隔濾網能方便地隔除果汁中的果核及果渣。
使用此 Philips 攪拌機的乾磨器，就可以瞬間磨碎乾濕食材，如咖啡豆、乾香草、辣椒和胡椒。
多段速度選擇，自由調節操作速度。
設計規格
一般規格
技術規格