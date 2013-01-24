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Aluminium Collection

攪拌機

HR2094/00
3 獎項
  • 特強輸入功率使攪拌及壓碎效果更理想 特強輸入功率使攪拌及壓碎效果更理想 特強輸入功率使攪拌及壓碎效果更理想
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    Aluminium Collection 攪拌機

    HR2094/00
    3 獎項

    特強輸入功率使攪拌及壓碎效果更理想

    擁有鋁合金表面的 Philips 攪拌機 HR2094/00 配備 750 瓦引擎，無論是攪拌各種水果、蔬菜，甚至攪碎冰粒，都變得輕鬆簡單。其多段速度控制功能更可對所有材料進行攪拌、壓碎及切割。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$1,198.00
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    擁有鋁合金表面的 Philips 攪拌機 HR2094/00 配備 750 瓦引擎，無論是攪拌各種水果、蔬菜，甚至攪碎冰粒，都變得輕鬆簡單。其多段速度控制功能更可對所有材料進行攪拌、壓碎及切割。 查看各種好處

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      • 2 公升玻璃攪拌杯
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      • 可調速度
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      分離式刀片設計，可將刀片從攪拌杯取出，清洗方便。

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      持續耐用的鋸齒狀刀片

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      藉這些耐用、鋒利的 Philips 攪拌機刀片，實現完美的壓碎及攪拌效果。

      過濾網可過濾出清純果汁

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      特殊沙冰功能

      攪拌機具有特殊沙冰功能，可備製完美沙冰。

      技術規格

      • 配件

        隨附
        篩選

      • 一般規格

        產品功能
        • 電線儲藏格
        • 防滑膠腳
        • 暫停
        • 可調速度

      • 技術規格

        頻率
        50/60  Hz
        電源
        750  瓦
        電壓
        220-240  伏
        攪拌容量
        2  L
        電線長度
        1  米
        有效容量
        1.5  L

      • 設計

        顏色
        鈦金屬

      • 塗裝

        刀片材料
        不鏽鋼
        材料杯
        玻璃
        機身物料
        鋁質

      • 服務

        全球 2 年保養

      • 持續性

        包裝
        超過 90% 可回收物料
        用戶手冊
        100% 可回收環保紙

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