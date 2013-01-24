特強輸入功率使攪拌及壓碎效果更理想
擁有鋁合金表面的 Philips 攪拌機 HR2094/00 配備 750 瓦引擎，無論是攪拌各種水果、蔬菜，甚至攪碎冰粒，都變得輕鬆簡單。其多段速度控制功能更可對所有材料進行攪拌、壓碎及切割。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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特強輸入功率使攪拌及壓碎效果更理想
擁有鋁合金表面的 Philips 攪拌機 HR2094/00 配備 750 瓦引擎，無論是攪拌各種水果、蔬菜，甚至攪碎冰粒，都變得輕鬆簡單。其多段速度控制功能更可對所有材料進行攪拌、壓碎及切割。 查看各種好處
分離式刀片設計，可將刀片從攪拌杯取出，清洗方便。
使用 Philips 攪拌機，只要按一下按鈕就可以輕鬆攪碎冰塊。
透過獨特的控制旋鈕設定攪拌速度。
藉這些耐用、鋒利的 Philips 攪拌機刀片，實現完美的壓碎及攪拌效果。
隔濾網能方便地隔除果汁中的果核及果渣。
攪拌機具有特殊沙冰功能，可備製完美沙冰。
配件
一般規格
技術規格
設計
塗裝
服務
持續性