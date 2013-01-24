特強輸入功率使攪拌及壓碎效果更理想

擁有鋁合金表面的 Philips 攪拌機 HR2094/00 配備 750 瓦引擎，無論是攪拌各種水果、蔬菜，甚至攪碎冰粒，都變得輕鬆簡單。其多段速度控制功能更可對所有材料進行攪拌、壓碎及切割。 查看各種好處