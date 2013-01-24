簡易地製作新鮮的沙冰和食物
這個 Philips Daily 系列攪拌機設有 400 瓦的摩打、1.5 升的攪拌杯及一個 ProBlend4 片刀片，完美地協助您製作沙冰和處理食材。攪拌過程變更得簡易。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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強效 400 瓦摩打，輕鬆攪拌和混合。
全新設計刀片有效地攪拌和切碎食材，為您和家人製作完美的冰沙。
黃豆、果核和子都能輕易磨碎
使用迷你碎肉配件切碎各種柔軟食材，例如香草、辣椒、洋蔥和肉類。
使用乾磨配件磨碎任何硬體食材如咖啡豆、堅果及乾辣椒及胡椒。
多段速度調節，方便調節攪拌速度。
這個簡單及容易識別的鎖定指示燈讓您知道裝置已準備好並可安全使用。
新壺嘴設計防止材料在倒入玻璃攪拌杯後漏出。
全新手柄方便以拇指握緊容器。
所有可拆式配件皆適用於洗碗碟機清洗
隨附 2 年全球產品保養。
強化塑膠攪拌杯可減低破損機會，1.5 公升攪拌杯的攪拌容量達 1.25 公升。
配件
設計規格
一般規格
技術規格