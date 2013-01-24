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Daily Collection

攪拌機

HR2104/00
2 獎項
  • 簡易地製作新鮮的沙冰和食物 簡易地製作新鮮的沙冰和食物 簡易地製作新鮮的沙冰和食物
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    Daily Collection 攪拌機

    HR2104/00
    2 獎項

    簡易地製作新鮮的沙冰和食物

    這個 Philips Daily 系列攪拌機設有 400 瓦的摩打、1.5 升的攪拌杯及一個 ProBlend4 片刀片，完美地協助您製作沙冰和處理食材。攪拌過程變更得簡易。 查看各種好處

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      技術規格

      • 配件

        過濾網
        乾磨器
        迷你碎肉配件

      • 設計規格

        顏色
        白色和米白色
        攪拌杯物料
        SAN
        外殼材料
        PP
        刀片物料
        不銹鋼

      • 一般規格

        速度設定
        2 段速度及點動設定
        電線儲藏格
        防滑膠腳

      • 技術規格

        電源
        400  瓦
        電壓
        220-240 伏
        頻率
        50/60  Hz
        最大攪拌杯容量
        1.5 升
        攪拌杯有效容量
        1.25  L
        迷你碎肉器容量
        120  毫升
        乾磨器容量
        120  毫升
        電線長度
        0.85  米

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