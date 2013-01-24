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Robust Collection

攪拌機

HR2181/00
  • 生活廚具 生活廚具 生活廚具
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    Robust Collection 攪拌機

    HR2181/00

    生活廚具

    創新的雙刀片攪拌系統，調製出完美的混合飲品。此款攪拌機 HR2181/00 是耐用廚具 Robust Collection 的一部分，讓您享受每天在家中烹調美食的樂趣。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

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    生活廚具

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      生活廚具

      攪拌機一次即可調製混合飲品

      • 850 瓦
      • 2 公升玻璃攪拌杯
      • 雙刀系統
      • 5 段速度和加速設定
      2 公升橢圓形防刮玻璃攪拌杯

      2 公升橢圓形防刮玻璃攪拌杯

      2 公升攪拌杯由防刮的優質硼矽玻璃所製成，能夠處理熱的食材。獨特的橢圓形狀確保食材順暢流動，保證達致調勻效果。橢圓形攪拌杯可輕易放在雪櫃門內，直接冷卻新鮮調製的飲品。

      自動加速功能，5 種速度和暫動式開關

      自動加速功能，5 種速度和暫動式開關

      自動加速功能在 15 秒內由每分鐘 0 次旋轉逐漸增加至 11,000 次旋轉。即使最堅硬的材料也能一次過攪拌。

      大開關掣易於控制

      大開關掣易於控制

      全賴容易使用的大開關掣，能夠以不同速度輕鬆攪拌。

      不銹鋼鋸齒狀刀片

      不銹鋼鋸齒狀刀片

      使用持久耐用的不銹鋼鋸齒狀刀片，實現完美的壓碎及攪拌效果。

      雙刀片攪拌系統令食材持續流動

      雙刀片攪拌系統令食材持續流動

      Robust 攪拌機具備特別攪拌系統，當中有兩把刀以相反方向及不同速度轉動。其中一把刀的鋸齒狀刀片更是為切碎最堅硬的材料而設；另一把刀確保攪拌杯內的食材順暢流動，使一切達致完美柔滑的攪拌效果。

      15 年摩打保養

      15 年摩打保養

      由購買日起 3 個月內注冊即可享受 15 年摩打保養。

      穩固的金屬底座

      穩固的金屬底座

      Robust 攪拌機由優質物料所製成，使攪拌機成為生活廚具。攪拌機備有完整模鑄的重負載機身，攪拌期間提供出色的穩定效果。

      易潔表面，攪拌杯可於洗碗碟機清洗

      Philips 攪拌機有易潔表面，加上攪拌杯和配件可於洗碗碟機清洗，清洗易如反掌。

      850 瓦慳電摩打

      為耐用效能而研發。註冊後保養摩打 15 年。

      技術規格

      • 一般規格

        自動加速功能
        15 秒內提升至最高速度，保證一次過完成攪拌
        電線儲藏格
        防滑膠腳
        速度設定
        5 和暫動式開關

      • 配件

        量杯

      • 設計規格

        外殼材料
        模鑄鋁質
        材料杯
        硼矽玻璃
        果汁杯物料
        玻璃
        刀片材料
        不鏽鋼
        顏色
        鋁質及暗灰色

      • 技術規格

        果汁壺有效容量
        1.5  L
        頻率
        50/60  Hz
        電源
        850  瓦
        電壓
        220-240  伏
        電線長度
        1.2  米
        攪拌杯容量
        2  L

      • 尺寸

        盒裝尺寸（寬 x 高 x 厚）
        39.0 x 31.0 x 30.6
        産品重量
        5.75  千克
        重量 (含包裝)
        6.91  千克

      • 容易清洗

        分離式部件
        適用於洗碗碟機
        光滑表面
        沒有框邊和邊緣

      • 保證

        延長保養
        5 年產品保養和 15 年摩打保養

      • 持續性

        使用可回收物料製造
        24  %
        可循環再用物料
        83  %
        備用功率
        0.4  瓦

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