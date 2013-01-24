雙刀片攪拌系統令食材持續流動

Robust 攪拌機具備特別攪拌系統，當中有兩把刀以相反方向及不同速度轉動。其中一把刀的鋸齒狀刀片更是為切碎最堅硬的材料而設；另一把刀確保攪拌杯內的食材順暢流動，使一切達致完美柔滑的攪拌效果。