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Daily Collection

迷你攪拌機

HR2605/81
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    Daily Collection 迷你攪拌機

    HR2605/81

    輕鬆攪拌、切碎及研磨

    您可更輕鬆快捷地享受冰沙、奶昔、醬汁、霜凍雞尾酒，並製作心愛菜式的研磨香料。攪拌機具備 350 瓦摩打、4 星刀片及精巧人體工學瓶身設計；每個部件都能無縫配合，帶來優越效果。 查看各種好處

    建議零售價: HK$598.00

    Daily Collection 迷你攪拌機

    輕鬆攪拌、切碎及研磨

    您可更輕鬆快捷地享受冰沙、奶昔、醬汁、霜凍雞尾酒，並製作心愛菜式的研磨香料。攪拌機具備 350 瓦摩打、4 星刀片及精巧人體工學瓶身設計；每個部件都能無縫配合，帶來優越效果。 查看各種好處

    輕鬆攪拌、切碎及研磨

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      全賴迷你攪拌機採用輕巧現代設計，放在廚房櫃台亦絕不失禮，繁忙日子則可置於觸手可及之處。

      適用於洗碗機清洗的配件

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      可拆式配件可用洗碗機清潔，便利過人。

      2 段速度設定，幼滑攪拌效果

      使用 2 段速度設定按鈕控制速度和幼細度，每次都能炮製出完美冰沙。

      貼合杯架的外携樽

      平日生活方式如此忙碌，能夠每日輕鬆製作及攜帶健康冰沙，自然理想不過。將食材放於外携樽，攪拌後即可隨身攜帶，隨時隨地享用健康冰沙。

      可拆式 4 星刀片設計，方便清洗

      輕易保持個人攪拌機最佳效能。4 星刀片可與攪拌杯分離，每次使用後都可快速清潔，輕鬆自如。

      附送多功能切碎機，輕易切碎蔬菜

      使用多功能切碎機配件即可完成所有工序：善用多功能切碎機，製作各款蘸醬、燉菜和醬汁；更可切碎洋蔥和香草等蔬菜，堅果和肉類亦可。

      技術規格

      • 配件

        隨附
        • 攪拌杯
        • 外携樽
        • 多功能切碎機

      • 一般規格

        速度設定
        2
        產品功能
        • 適用於洗碗碟機
        • 防滑膠腳

      • 技術規格

        電源
        350  瓦
        電壓
        220-240  伏
        頻率
        50-60  Hz
        每分鐘轉數 (RPM) 攪拌機（最高）
        21080 - 28520  每分鐘轉數
        攪拌容量
        0.9  L
        攪拌杯實際容量
        0.6  L
        外携樽容量
        0.7  L
        外携樽實際容量
        0.6  L
        多功能切碎機實際容量
        150  毫升
        電線長度
        0.85  米

      • 設計

        顏色
        乳白色金屬

      • 塗裝

        機身物料
        塑膠
        攪拌杯物料
        玻璃
        物料配件
        塑膠（外携樽 / 多功能切碎機）
        刀片物料
        不鏽鋼
        按鈕物料
        塑膠

      • 重量與尺寸

        產品尺寸（長x寬x高）
        108 x 108 X 334  毫米
        產品重量
        1.82  千克

      • 原產地

        製造地：
        中國

      • 服務

        全球 2 年保養

      • 持續性

        包裝
        超過 90% 可回收物料

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