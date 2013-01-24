輕鬆攪拌、切碎及研磨
您可更輕鬆快捷地享受冰沙、奶昔、醬汁、霜凍雞尾酒，並製作心愛菜式的研磨香料。攪拌機具備 350 瓦摩打、4 星刀片及精巧人體工學瓶身設計；每個部件都能無縫配合，帶來優越效果。 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
輕鬆攪拌、切碎及研磨
您可更輕鬆快捷地享受冰沙、奶昔、醬汁、霜凍雞尾酒，並製作心愛菜式的研磨香料。攪拌機具備 350 瓦摩打、4 星刀片及精巧人體工學瓶身設計；每個部件都能無縫配合，帶來優越效果。 查看各種好處
輕鬆攪拌、切碎及研磨
您可更輕鬆快捷地享受冰沙、奶昔、醬汁、霜凍雞尾酒，並製作心愛菜式的研磨香料。攪拌機具備 350 瓦摩打、4 星刀片及精巧人體工學瓶身設計；每個部件都能無縫配合，帶來優越效果。 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
輕鬆攪拌、切碎及研磨
您可更輕鬆快捷地享受冰沙、奶昔、醬汁、霜凍雞尾酒，並製作心愛菜式的研磨香料。攪拌機具備 350 瓦摩打、4 星刀片及精巧人體工學瓶身設計；每個部件都能無縫配合，帶來優越效果。 查看各種好處
輕鬆快捷即可造出幼滑飲品。擁有 350 瓦強力摩打和 4 星刀片，僅需 30 秒即可拌勻喜愛食材。
無論要製作蔬菜汁抑或健康冰沙，迷你攪拌機都能一一滿足；更可仔細拌勻及攪碎堅硬食材，包括奇異果和冰塊。
全賴迷你攪拌機採用輕巧現代設計，放在廚房櫃台亦絕不失禮，繁忙日子則可置於觸手可及之處。
可拆式配件可用洗碗機清潔，便利過人。
使用 2 段速度設定按鈕控制速度和幼細度，每次都能炮製出完美冰沙。
平日生活方式如此忙碌，能夠每日輕鬆製作及攜帶健康冰沙，自然理想不過。將食材放於外携樽，攪拌後即可隨身攜帶，隨時隨地享用健康冰沙。
輕易保持個人攪拌機最佳效能。4 星刀片可與攪拌杯分離，每次使用後都可快速清潔，輕鬆自如。
使用多功能切碎機配件即可完成所有工序：善用多功能切碎機，製作各款蘸醬、燉菜和醬汁；更可切碎洋蔥和香草等蔬菜，堅果和肉類亦可。
配件
一般規格
技術規格
設計
塗裝
重量與尺寸
原產地
服務
持續性