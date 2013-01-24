輕鬆攪拌、切碎及研磨

您可更輕鬆快捷地享受冰沙、奶昔、醬汁、霜凍雞尾酒，並製作心愛菜式的研磨香料。攪拌機具備 350 瓦摩打、4 星刀片及精巧人體工學瓶身設計；每個部件都能無縫配合，帶來優越效果。 查看各種好處