800 瓦摩打強勁耐用，為烹飪提供強勁動力，助你快速準備各種喜愛菜式。
Philips 與史特加大學共同研發的 ProMix 攪拌技術可帶來快速、更連貫的攪拌性能。採用三角外型的獨特先進科技，可營造最適合的食物流動，並帶來卓越效果。
攪拌時需要更多動力？只需按下渦輪高速按鈕。多種變速方便使用，無需切換設定，輕輕一按即可輕鬆增加摩達功率。不論處理何種食材，請均以慢速開始，以防濺出，並請均勻地加速至所需速度。
只需手指一按，即可簡單、快捷、輕鬆地裝卸攪拌棒和其他配件，令您在忙於烹飪時得心應手。
特別的防濺刀片罩可阻擋大小噴濺。攪拌棒底部的波浪形確保攪拌時不再濺出或弄污四周，不必擔心烹飪後廚房污糟混亂。
就用一個簡單的打蛋配件來開啟烹飪之旅。打蛋配件可用來打忌廉、蛋黃醬、班戟麵漿等等。
Philips 特大切碎配件可助您輕鬆切碎水果、肉類等硬質食材，為您省時省力，並可更快準備好各種醬料和美食。
用獨有螺旋切絲配件為健康加分！可輕鬆將蔬果變成有趣的低卡路里麵、螺旋粉和蝴蝶粉，是打造健康、無麩質或乾淨飲食法的理想選擇。配件提供三種螺旋切絲形狀可選：意粉、扁麵或蝴蝶粉。
直接用 Philips 外携樽攪拌製作摯愛冰沙，只需簡單攪拌、封蓋，即可帶走。外携樽採用不含雙酚 A 的物料製成，內置防漏封條，不怕漏出，安心攜帶。
配件
一般規格
設計
塗裝
技術規格
原產地
持續性