快捷、新鮮、健康
與店內多數複雜、體積龐大的電器不一樣，Philips 迷你攪拌機 HR2870/00 為你解決廚房的一切煩惱。只需數秒，你便可利用美味新鮮的材料，製作出二人份量的美食。盡情享受吧！ 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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配有高/低兩種攪拌速度，以及暫動式開關等速度選擇
600 毫升果汁壺可收集兩人份的食材。
2 個有蓋量杯，方便儲存或攜帶。
分離式刀片設計，可將刀片從攪拌杯取出，清洗方便。
Philips 攪拌機配件助您完成各種攪拌。碎肉器可切碎各種蔬菜（如洋蔥、香草）、堅果及各種肉類。
使用此 Philips 攪拌機，就可以輕鬆攪拌出豆漿或果汁。
使用此 Philips 攪拌機的乾磨器，就可以瞬間磨碎乾濕食材，如咖啡豆、乾香草、辣椒和胡椒。
冰沙量杯可讓您製作別具特色的冰沙，並可攜帶到任何地方享用。
配件
設計規格
一般規格
技術規格