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迷你攪拌機

HR2870/00
  • 快捷、新鮮、健康 快捷、新鮮、健康 快捷、新鮮、健康
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    迷你攪拌機

    HR2870/00

    快捷、新鮮、健康

    與店內多數複雜、體積龐大的電器不一樣，Philips 迷你攪拌機 HR2870/00 為你解決廚房的一切煩惱。只需數秒，你便可利用美味新鮮的材料，製作出二人份量的美食。盡情享受吧！ 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$468.00
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      • 兩種速度
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      過濾網可過濾出清純果汁和豆漿

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      冰沙量杯可讓您製作別具特色的冰沙，並可攜帶到任何地方享用。

      技術規格

      • 配件

        碎肉器
        篩選
        乾磨器
        冰沙攪拌杯

      • 設計規格

        顏色
        白色，以藍色點綴
        外殼材料
        ABS 塑膠
        刀片材料
        不鏽鋼
        果汁杯物料
        SAN

      • 一般規格

        速度設定
        2
        電線儲藏格

      • 技術規格

        攪拌杯容量
        0.75  L
        碎肉器容量
        350  毫升
        乾磨器容量
        350  毫升
        頻率
        50/60  Hz
        電源
        250  瓦
        電壓
        220-240  伏

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