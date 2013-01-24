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Daily Collection

迷你攪拌機

HR2876/01
1 獎項
  • 快捷、新鮮、有趣 快捷、新鮮、有趣 快捷、新鮮、有趣
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    Daily Collection 迷你攪拌機

    HR2876/01
    1 獎項

    快捷、新鮮、有趣

    全新的 Philips 迷你攪拌機可幫助您準備不同的食物，如冰沙、奶昔、湯、蘸料、雞尾酒等。現在加上方便的室外使用瓶，你可以隨時隨地盡情享受所有您最喜愛的攪拌機製作飲品。盡情享受吧！ 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$498.00
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      快捷、新鮮、有趣

      設有室外使用瓶的迷你攪拌機

      • 350 瓦
      • 0.6 公升
      • 設有迷你碎肉配件
      • 外攜使用瓶配件
      所有配件均適用於洗碗碟機清洗

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      所有可拆式配件皆適用於洗碗碟機清洗

      攪拌機設有 350 瓦馬達功率

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      攪拌機設有優質渡鉻合金主機身

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      強化塑膠攪拌量杯

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      電線儲藏格，保持廚房整潔

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      分離式攪拌機刀片

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      多功能碎肉器配件助您完成各種攪拌。碎肉器可切碎各種蔬菜，如洋蔥、香草、堅果及各種肉類。

      技術規格

      • 設計規格

        外殼材料
        ABS 塑膠
        刀片材料
        不鏽鋼
        顏色
        乳白色金屬
        刀材料
        不鏽鋼
        水瓶材料
        SAN

      • 一般規格

        電線儲藏格
        分離式刀片
        速度設定
        1

      • 技術規格

        功率
        350  瓦
        頻率
        50/60  Hz
        電壓
        220-240 伏
        攪拌杯容量
        0.6  L
        水瓶容量
        0.6  L
        多功能碎肉器容量
        350  毫升

      • 配件

        小型切菜機
        平底水瓶

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