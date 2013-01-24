攪拌效能提升 50%*

憑藉 ProBlend 6 3D 技術、1400 瓦動力及每分鐘高達 35,000 轉的馬達速度，配合攪拌沙冰令其口感幼滑恰到好處，亦能刺激使用者在膳食中增加蔬果。 查看各種好處