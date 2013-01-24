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Avance Collection

攪拌機

HR3658/01
1 獎項
  • 攪拌效能提升 50%* 攪拌效能提升 50%* 攪拌效能提升 50%*
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    Avance Collection 攪拌機

    HR3658/01
    1 獎項

    攪拌效能提升 50%*

    憑藉 ProBlend 6 3D 技術、1400 瓦動力及每分鐘高達 35,000 轉的馬達速度，配合攪拌沙冰令其口感幼滑恰到好處，亦能刺激使用者在膳食中增加蔬果。 查看各種好處

    建議零售價: HK$1,498.00

    Avance Collection 攪拌機

    攪拌效能提升 50%*

    憑藉 ProBlend 6 3D 技術、1400 瓦動力及每分鐘高達 35,000 轉的馬達速度，配合攪拌沙冰令其口感幼滑恰到好處，亦能刺激使用者在膳食中增加蔬果。 查看各種好處

    攪拌效能提升 50%*

    憑藉 ProBlend 6 3D 技術、1400 瓦動力及每分鐘高達 35,000 轉的馬達速度，配合攪拌沙冰令其口感幼滑恰到好處，亦能刺激使用者在膳食中增加蔬果。 查看各種好處

    建議零售價: HK$1,498.00

    Avance Collection 攪拌機

    攪拌效能提升 50%*

    憑藉 ProBlend 6 3D 技術、1400 瓦動力及每分鐘高達 35,000 轉的馬達速度，配合攪拌沙冰令其口感幼滑恰到好處，亦能刺激使用者在膳食中增加蔬果。 查看各種好處

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      • 1400 瓦
      • ProBlend 6 3D
      • 2 公升玻璃攪拌杯
      強勁的 1,400 瓦馬達，令攪拌更幼滑

      強勁的 1,400 瓦馬達，令攪拌更幼滑

      全賴我們的 1400 瓦馬達，令蔬果攪拌效能更出色。

      先進的 ProBlend 6 3D 攪拌技術

      先進的 ProBlend 6 3D 攪拌技術

      我們研發出 ProBlend 6 3D 技術，旨在確保您製作奶昔時所採用的食材能被充分攪拌，將蔬果及堅果的營養釋放並融入飲品之中，方便您的身體吸收。

      每分鐘高達 35,000 轉

      每分鐘高達 35,000 轉

      每分鐘高達 35,000 轉的馬達速度帶來出色的攪拌效能，讓您製作更健康的沙冰。

      2 公升玻璃攪拌杯，足夠為大家準備一杯沙冰

      2 公升玻璃攪拌杯，足夠為大家準備一杯沙冰

      大家都喜歡幼滑美味的沙冰，所以我們提供容量多達 2 公升的玻璃攪拌杯，方便您為多人準備沙冰（或者備用）。

      堅固耐用的Tritan外攜樽

      堅固耐用的Tritan外攜樽

      您可以直接在外攜樽中製作奶昔並隨時攜帶！我們的攪拌機配備一個堅固耐用的 600 毫升外攜樽，可以直接用來製作奶昔，方便您放入手袋或背包。

      手動模式備多段速度選擇

      手動模式備多段速度選擇

      無論是攪拌軟水果或是硬蔬果，您都可以透過多段攪拌速度選擇輕鬆攪拌。

      預設模式專為製作沙冰而準備

      預設模式專為製作沙冰而準備

      沙冰預設模式讓您輕鬆自製沙冰。

      可放入洗碗碟機清洗的攪拌杯

      可放入洗碗碟機清洗的攪拌杯

      Philips 攪拌機的所有可拆式部件（刀片除外，可輕鬆沖洗乾淨）都可放入洗碗碟機清洗。需要時亦可以將底座擦拭乾淨。

      可拆式攪拌機刀片，方便沖洗

      可拆式攪拌機刀片，方便沖洗

      只需將攪拌機刀片從攪拌杯中拆出並沖洗，即可清潔乾淨。但刀片不可使用洗碗碟機清潔，以保持刀片鋒利。

      2 年保養

      2 年保養

      凡購買我們的攪拌機即可享受 2 年保養，這是我們對產品品質和操作的保證。

      使用乾磨器配件快速處理小量材料

      無論是研磨堅果、香料和豆類，或是準備小量的嬰兒食品和調味醬，使用乾磨器配件都能讓工序變得簡單。

      技術規格

      • 原產地

        製造地：
        中國

      • 一般規格

        產品功能
        • 自動斷電裝置
        • 電線儲藏格
        • 適用於洗碗機
        • 電線儲藏格
        • LED 顯示屏
        • 點動式設定
        • 可調速度
        • 電源顯示燈

      • 服務

        全球 2 年保養

      • 技術規格

        攪拌容量
        最大 2  L
        電源
        1400  瓦
        每分鐘轉數 (RPM)（最高）
        35,000  每分鐘轉數
        電壓
        200 - 230  伏

      • 塗裝

        攪拌杯物料
        玻璃
        機身物料
        金屬

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          獎項

          • 與 Philips Avance HR2195 於獨立實驗室測試比較而得出的數據
          • 本結果由獨立消費者研究機構於德國和韓國在 100 位消費者中進行了為期 4 週的家居佈置檢測所得

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