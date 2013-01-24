攪拌效能提升 50%*
憑藉 ProBlend 6 3D 技術、1400 瓦動力及每分鐘高達 35,000 轉的馬達速度，配合攪拌沙冰令其口感幼滑恰到好處，亦能刺激使用者在膳食中增加蔬果。 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
攪拌效能提升 50%*
憑藉 ProBlend 6 3D 技術、1400 瓦動力及每分鐘高達 35,000 轉的馬達速度，配合攪拌沙冰令其口感幼滑恰到好處，亦能刺激使用者在膳食中增加蔬果。 查看各種好處
攪拌效能提升 50%*
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攪拌效能提升 50%*
憑藉 ProBlend 6 3D 技術、1400 瓦動力及每分鐘高達 35,000 轉的馬達速度，配合攪拌沙冰令其口感幼滑恰到好處，亦能刺激使用者在膳食中增加蔬果。 查看各種好處
全賴我們的 1400 瓦馬達，令蔬果攪拌效能更出色。
我們研發出 ProBlend 6 3D 技術，旨在確保您製作奶昔時所採用的食材能被充分攪拌，將蔬果及堅果的營養釋放並融入飲品之中，方便您的身體吸收。
每分鐘高達 35,000 轉的馬達速度帶來出色的攪拌效能，讓您製作更健康的沙冰。
大家都喜歡幼滑美味的沙冰，所以我們提供容量多達 2 公升的玻璃攪拌杯，方便您為多人準備沙冰（或者備用）。
您可以直接在外攜樽中製作奶昔並隨時攜帶！我們的攪拌機配備一個堅固耐用的 600 毫升外攜樽，可以直接用來製作奶昔，方便您放入手袋或背包。
無論是攪拌軟水果或是硬蔬果，您都可以透過多段攪拌速度選擇輕鬆攪拌。
沙冰預設模式讓您輕鬆自製沙冰。
Philips 攪拌機的所有可拆式部件（刀片除外，可輕鬆沖洗乾淨）都可放入洗碗碟機清洗。需要時亦可以將底座擦拭乾淨。
只需將攪拌機刀片從攪拌杯中拆出並沖洗，即可清潔乾淨。但刀片不可使用洗碗碟機清潔，以保持刀片鋒利。
凡購買我們的攪拌機即可享受 2 年保養，這是我們對產品品質和操作的保證。
無論是研磨堅果、香料和豆類，或是準備小量的嬰兒食品和調味醬，使用乾磨器配件都能讓工序變得簡單。
原產地
一般規格
服務
技術規格
塗裝