備有 Problend Extreme
營養釋放技術，能夠從水果和蔬菜中釋放97%的營養*
Philips Innergizer
Avance 系列 | Innergizer 強力全效攪拌機
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營養釋放技術，能夠從水果和蔬菜中釋放97%的營養*
Philips Innergizer
Avance 系列 | Innergizer 強力全效攪拌機
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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全球 2 年保養
是
隨附
攪拌棒
功率
2000 瓦
預設模式
5
速度設定
10
產品功能
|隨附
|
|製造地：
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|速度設定
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|預設模式
|
|產品功能
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|全球 2 年保養
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|包裝
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|用戶手冊
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|電線長度
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|功率
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|每分鐘轉數 (RPM) 攪拌機（最高）
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|電壓
|
|有效容量
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|物料配件
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|攪拌杯物料
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|機身物料
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