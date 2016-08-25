主頁
Philips - 點擊這裡導覽至首頁

搜尋字眼

ZH
EN
1

    釋放更多營養

     

    備有 Problend Extreme
    營養釋放技術，能夠從水果和蔬菜中釋放97%的營養*

    Philips Innergizer
    Avance 系列 | Innergizer 強力全效攪拌機

    成為第一個複查該產品

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$3,498.00
    *由獨立實驗室於 2016 年5月對梨、士多啤梨、紅甜菜根及番茄進行測試。

    Avance 系列

    Innergizer 強力全效攪拌機  

    HR3868/01

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$3,498.00
    • Problend Extreme 營養釋放技術
    • 數碼屏幕，5 個預設模式
    • 2.0 公升超級堅固Tritan攪拌杯，不含雙酚A
    • 清洗方便，可以用洗碗碟機清洗 (主機除外) 
    • 2000瓦強勁功率，每分鐘45,000轉
    • 全球 2 年保養

    • 規格特點

      • 全球 2 年保養

      • 隨附

        攪拌棒

      • 功率

        2000  瓦

      • 預設模式

        5

      • 速度設定

        10

      • 產品功能

        • 自動斷電裝置
        • 電線儲藏格
        • 適用於洗碗機
        • LED 顯示屏
        • 開/關掣
        • 點動式設定
        • 可調速度
        • 可拆除壺蓋

    • 技術指標

      配件
      配件
      隨附
      • 攪拌棒
      原產地
      原產地
      製造地：
      • 中國
      一般規格
      一般規格
      速度設定
      • 10
      預設模式
      • 5
      產品功能
      • 自動斷電裝置
      • 電線儲藏格
      • 適用於洗碗機
      • LED 顯示屏
      • 開/關掣
      • 點動式設定
      • 可調速度
      • 可拆除壺蓋
      服務
      服務
      全球 2 年保養
      持續性
      持續性
      包裝
      • 超過 90% 可回收物料
      用戶手冊
      • 100% 可回收環保紙
      技術規格
      技術規格
      電線長度
      • 1.2 米
      功率
      • 2000 瓦
      每分鐘轉數 (RPM) 攪拌機（最高）
      • 45000 每分鐘轉數
      電壓
      • 200-230 伏
      有效容量
      • 2.0 L
      塗裝
      塗裝
      物料配件
      • 塑膠 ABS
      攪拌杯物料
      • Tritan
      機身物料
      • 不鏽鋼

    手冊與文件

    常見問題解答

    返回其他問題
    返回其他問題

    我們樂意為您提供面對面的幫助

    註冊您的產品

    尋找服務中心

    為了進一步幫助您，我們將會協助您為您的產品尋找解決方案…
    搜尋

    訂閱電子通訊

    Philips 非常重視和尊重您的私隱。詳情請閱讀您的 私隱政策

    感謝您訂閱電子通訊！

    抱歉，您並未成功訂閱電子通訊。 請稍後重試。

    成為
    My Philips 會員

    獲取產品保養期限

    獲取推廣及特惠價

    輕鬆取得產品支援

    立即登記