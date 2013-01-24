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Viva Collection

輕巧多功能食物處理器

HR7530/01
1 獎項
  • 自製健康美食，款式無窮無盡 自製健康美食，款式無窮無盡 自製健康美食，款式無窮無盡
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    Viva Collection 輕巧多功能食物處理器

    HR7530/01
    1 獎項

    自製健康美食，款式無窮無盡

    如果您喜歡健康家常菜，那肯定也會喜歡我們的 Philips Viva 輕巧多功能食物處理器。我們專門為生活忙碌的人士設計了這個系列，從此您就可以快速炮製美味佳餚，即使含有最為堅韌的食材亦無影響。 查看各種好處

    建議零售價: HK$998.00

    Viva Collection 輕巧多功能食物處理器

    自製健康美食，款式無窮無盡

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      自製健康美食，款式無窮無盡

      即使食材難以處理，依然效果出眾

      • 850 瓦
      • 31 種功能
      • 2 合 1 圓盤切刀
      • 薯條圓盤切刀，存放盒
      切碎效能一流的 PowerChop 技術

      切碎效能一流的 PowerChop 技術

      PowerChop 技術的刀片形狀、切割角度和內鍋結合在一起，讓您在準備軟硬食材時均可獲得一流的切碎效果，也是準備磨蓉和攪拌蛋糕麵漿的完美之選！

      大型進料管設計可減少粗切次數，提升烹飪效率

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      快速簡易組裝所有配件

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      快速簡易組裝所有配件。

      所有配件均適用於洗碗機清洗

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      所有配件零件均適用於放在洗碗機上層清洗

      透明強化塑膠攪拌杯適合頻繁使用

      透明強化塑膠攪拌杯適合頻繁使用

      1.5 公升的強化塑膠攪拌杯的攪拌容量可達 1 公升，可一次製作最多五人份量的沙冰。

      強勁的 850 瓦摩打，輕鬆處理食材

      強勁的摩打可輕鬆處理多種食材，例如麵團、硬質蔬菜、咖啡豆、芝士或朱古力等，亦可切片、切碎。

      集於一體：搓粉機、打蛋器、切碎器、切片器、研磨機和榨汁機

      擁有超過 31 種功能，您可以盡情發揮製作各種菜式：飯餸、麵包、醬汁、研磨咖啡豆、果汁等等。用高質素多功能配件來切開、磨蓉和剁碎食材（S-刀片），或用 2 合 1 切刀來切片和切碎。隨您的心情來挑選！

      用具彩色編碼的速度和配件指南，方便配用

      只需將相同配件顏色和速度顏色搭配，就可獲得最佳效果。用速度 1 打忌廉、打雞蛋、做糕點和麵團。用速度 2 切洋蔥、碎肉、做沙冰和其他更多食物。

      所有配件可內置於處理杯中，佔用更小空間

      Viva 輕巧多功能食物處理器雖佔用更小檯面空間，依然配備齊全，可將所有廚房必需品輕鬆收納在存放盒中。

      2 合 1 雙面不銹鋼切刀：切碎及切片

      符合人體工程學的雙面切刀，一面切片，另一面切碎，簡單便捷！

      用 1.5 公升處理杯可一次製作最多五人份量

      2.1 公升大容量處理杯（1.5 公升實際容量），可讓您一次攪拌最多 5 份凍湯料食材。

      技術規格

      • 配件

        隨附
        • 刀組 S 刀片
        • 榨橙汁機
        • 乳化工具
        • 薯條工具
        • 攪拌杯
        • 搓粉工具
        • 乾磨器
        • 可反轉切刀
        • 存放盒

      • 一般規格

        速度設定
        2 + 點動設定
        產品功能
        • 電線儲藏格
        • 適用於洗碗機
        • 電線儲藏格
        • 防滑膠腳
        • 點動式設定
        切片盤數量
        1（可反轉）

      • 設計

        顏色
        白色

      • 塗裝

        物料配件
        金屬（2 合 1 圓盤切刀）和塑膠（搓粉工具及乳化盤）
        刀片物料
        不銹鋼
        攪拌杯物料
        SAN
        機身物料
        ABS
        隔渣格/進料棒物料
        SAN

      • 技術規格

        處理杯容量
        2.1  L
        實際處理杯容量
        500 克麵粉或 1.5  L
        頻率
        50-60  Hz
        電源
        850  瓦
        電壓
        220-240  伏

      • 重量與尺寸

        產品尺寸（長x寬x高）
        244x244x377  毫米

      • 原產地

        製造地：
        中國

      • 服務

        全球 2 年保養

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