此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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配件儲存裝置讓你可以將所有配件放置於食品處理器中，方便而節省空間
Philips 廚房百寶機有 2 種速度設定，以處理堅硬或較軟的食材。另外，暫動式開關可剁碎大蒜或碎冰等。
透過 500 瓦摩打再加上 2 段速度調控及暫動式開關，您可選擇最合適的速度以獲得最佳效果
廚房百寶機有 7 種配件進行超過 25 項的食品處理工作。而適用於洗碗碟機的配件包括搓粉器用作混合麵粉漿；不鏽鋼碎肉刀用作剁碎肉類、蔬菜及切片刀及磨蓉器。1.5 公升強化攪拌杯可攪拌、壓碎及拌勻不同食材。乳化器可用於發打忌廉及蛋黃醬類食物。
垂直設計比同類型的廚房百寶機節省 35% 的空間。從此廚房有更多寶貴空間，再小的廚房也可容納廚房百寶機了。
廚房百寶機附有 7 種配件，可執行 28 項食品處理功能。配件包括：不鏽鋼刀片可用作剁碎、攪拌、發打、弄碎、切割、混合、壓碎、碎肉、揉拌等食物處理工作；而搓粉器可進行重型的搓粉工作；切片器可將蔬果切成片狀；切絲器可將蔬果、芝士切成中絲；乳化器可用作發打忌廉、打蛋、乳化等工作；磨蓉器可將馬鈴薯磨成蓉；攪拌器可用作攪拌、壓碎、發打泡沫、磨碎、攪拌糊狀食品，調勻不同性質的食材、將食材液化、研磨、調奶昔及拌勻食材。
技術規格
設計規格
配件
原產地