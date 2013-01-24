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Daily Collection

廚房百寶機

HR7625/70
  • 節省空間與輕省 節省空間與輕省 節省空間與輕省
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    Daily Collection 廚房百寶機

    HR7625/70

    節省空間與輕省

    使用新型垂直設計的 Philips 食物調理機 HR7625/70，可以節省空間、力氣及時間。其超強的馬力與優異的多功能，讓您在數秒內即可完成任何準備工作！隨附果汁機！ 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$648.00
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      節省空間與輕省

      食物調理機超級輕巧，設有攪拌功能

      • 500 瓦
      • 輕巧 2 合 1 設計
      • 2 公升主體容器
      所有配件均可放置於盛載盆中，節省空間

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      配件儲存裝置讓你可以將所有配件放置於食品處理器中，方便而節省空間

      2 段速度與暫動式開關

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      Philips 廚房百寶機有 2 種速度設定，以處理堅硬或較軟的食材。另外，暫動式開關可剁碎大蒜或碎冰等。

      500 瓦摩打可處理大量食物及搓粉工作

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      透過 500 瓦摩打再加上 2 段速度調控及暫動式開關，您可選擇最合適的速度以獲得最佳效果

      輕鬆進行超過25 項功能

      輕鬆進行超過25 項功能

      廚房百寶機有 7 種配件進行超過 25 項的食品處理工作。而適用於洗碗碟機的配件包括搓粉器用作混合麵粉漿；不鏽鋼碎肉刀用作剁碎肉類、蔬菜及切片刀及磨蓉器。1.5 公升強化攪拌杯可攪拌、壓碎及拌勻不同食材。乳化器可用於發打忌廉及蛋黃醬類食物。

      垂直設計可節省 35% 的廚房儲物空間

      垂直設計比同類型的廚房百寶機節省 35% 的空間。從此廚房有更多寶貴空間，再小的廚房也可容納廚房百寶機了。

      附有攪拌機

      廚房百寶機附有 7 種配件，可執行 28 項食品處理功能。配件包括：不鏽鋼刀片可用作剁碎、攪拌、發打、弄碎、切割、混合、壓碎、碎肉、揉拌等食物處理工作；而搓粉器可進行重型的搓粉工作；切片器可將蔬果切成片狀；切絲器可將蔬果、芝士切成中絲；乳化器可用作發打忌廉、打蛋、乳化等工作；磨蓉器可將馬鈴薯磨成蓉；攪拌器可用作攪拌、壓碎、發打泡沫、磨碎、攪拌糊狀食品，調勻不同性質的食材、將食材液化、研磨、調奶昔及拌勻食材。

      技術規格

      • 技術規格

        電源
        500 瓦，中國：460  瓦
        頻率
        50-60，中國：50  Hz
        電線長度
        120  厘米
        摩打
        不受通用廣播/電視頻率干擾
        顏色
        亮白與天藍
        碗容量麵粉
        500  克
        碗容量麵糰
        830  克
        果汁機容量液體
        1  L
        攪拌盆容量
        2  L
        碗容量液體
        1.2  L
        安全
        • 偵測碗蓋的安全鎖系統
        • 工具架上的機械式制動器會在 1.5 秒內停止
        速度
        2 + 暫動式開關
        電壓
        220-240 V，中國：220 V

      • 設計規格

        外殼
        ABS
        開關和工具架
        ABS 與 POM
        盛載盆、蓋、推進桿
        SAN 與 ABS
        乳化刀片
        ABS
        金屬刀及刀片
        不銹鋼
        刀架
        PP 與 PET
        果汁壺、蓋子與水杯
        SAN，PP
        果汁壺刀架
        尼龍 60
        攪拌刀
        不銹鋼

      • 配件

        刀片/碟數量
        3
        中切絲刀片
        將蔬菜、水果與起士切碎 (中間大小)。
        中切片刀片
        可將蔬菜及水果切成中片
        中切碎刀片
        適用於研磨馬鈴薯、起士
        搓粉工具
        揉打及強力揉打使用
        不鏽鋼碎肉刀片
        • 剁碎
        • 攪打
        • 起泡
        • 弄碎
        • 切割
        • 攪和
        • 搗爛
        • 切碎
        • 混合
        • 揉打
        乳化盤
        用來攪拌、打蛋與乳化
        攪拌機
        • 混合
        • 調勻
        • 攪動
        • 打碎
        • 起泡
        • 磨碎
        • 糊漿
        • 強力糊漿
        • 液化
        • 研磨
        • 搖晃

      • 原產地

        中國

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