按喜好選擇環迴聲效 - 可拆式無線環迴喇叭

可隨時讓您的感官沉浸在頂級環迴音效之中。只需從 Soundbar 主裝置中取下無線環迴喇叭，將其置於房間後面，即可在玩遊戲和看電影時獲得完整 5.1 環迴音效體驗。結束後，重新裝上喇叭，使用時尚的 Soundbar 聆聽音樂，觀看電視節目。該喇叭採用獨創的無線音訊技術，配備使用獨特頻率運作的環迴喇叭，可避免網絡干擾。在聆聽音樂和觀看電影時，可享受全無線環迴系統和無失真音質