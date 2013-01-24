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Philips Fidelio SoundBar

無線環迴家庭影院喇叭

HTL9100/12
Fidelio
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  • 無線環迴影院音效 無線環迴影院音效 無線環迴影院音效
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    Philips Fidelio SoundBar 無線環迴家庭影院喇叭

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      無線環迴影院音效

      配備可拆式喇叭

      • 4.1 CH 無線環迴音效
      • Bluetooth®
      • 2 個 HDMI 輸入及 HDMI 輸出 ARC
      • 鋁質
      虛擬環迴音效帶給您逼真的電影體驗

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      Philips 虛擬環迴音效以少於五個喇叭的系統呈現豐富而令人沉醉的環迴音效。非常先進的空間演算法可保真重現完美的 5.1 聲道環境中的音波特徵。 任何高品質立體聲來源都可以栩栩如生的多聲道環迴音效傳送。無需購買額外的喇叭、電線或喇叭座，亦可欣賞響遍全房的音效。

      連接 2 個 HDMI，享受絕佳的畫質與音質

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      只需插入播放器的 2 組音訊 HDMI 輸出，連接非 3D 的 AV 接收機，就能享受極致震撼力的 3D 播放及水晶般清晰的 5.1 或 7.1 音色。

      經藍牙無線音樂串流

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      藍牙就是一種短距離的無線通訊技術，強力又慳電。這種技術可與其他藍牙裝置輕鬆地無線連接，這樣您就可以從任何智能手機、直板手機或筆記簿型電腦，包括配備藍牙喇叭的 iPod 或 iPhone，播放您最喜愛的音樂。

      杜比數碼與 Pro Logic II 環迴音效

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      內置的杜比數碼解碼器，可處理全部六個聲道的音效資訊，帶給您環迴音效體驗和驚人的自然感受，效果動態又逼真。杜比邏輯定向 II 可以針對任何立體聲音源，提供五聲道環迴音效處理。

      按喜好選擇環迴聲效 - 可拆式無線環迴喇叭

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      可隨時讓您的感官沉浸在頂級環迴音效之中。只需從 Soundbar 主裝置中取下無線環迴喇叭，將其置於房間後面，即可在玩遊戲和看電影時獲得完整 5.1 環迴音效體驗。結束後，重新裝上喇叭，使用時尚的 Soundbar 聆聽音樂，觀看電視節目。該喇叭採用獨創的無線音訊技術，配備使用獨特頻率運作的環迴喇叭，可避免網絡干擾。在聆聽音樂和觀看電影時，可享受全無線環迴系統和無失真音質

      方向感應器確保在任何位置都能呈現最佳音質

      方向感應器確保在任何位置都能呈現最佳音質

      音效體驗的質素取決於 SoundBar 擺放的位置。幸好，這個系統備有智能自動方向感應器，可以即時最佳化音質，不論 Soundbar 是水平或垂直放置。因此，不論您於書架上抑或牆上放置您的 Soundbar，您都能夠享受超凡音效。

      方向感應器確保在任何位置都能呈現最佳音質

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      音效體驗的質素取決於 SoundBar 擺放的位置。幸好，這個系統備有智能自動方向感應器，可以即時最佳化音質，不論 Soundbar 是水平或垂直放置。因此，不論您於書架上抑或牆上放置您的 Soundbar，您都能夠享受超凡音效。

      技術規格

      • 聲音

        音效增強
        • 雙低音
        • 夜間模式
        • 高、低音控制
        • 按喜好選擇環迴聲效
        音效系統
        • 杜比數碼 5.1
        • DTS 數碼環迴音效
        喇叭輸出功率
        120
        重低音喇叭輸出功率
        90
        總功率 RMS（30% THD 狀態下）
        210  瓦

      • 喇叭

        喇叭類型
        與主機整合
        每個環迴喇叭備有驅動器
        1 個 2.5 吋全音域低音喇叭
        喇叭阻抗
        8  歐姆
        重低音喇叭驅動器
        1 個 6.5 吋低音喇叭
        重低音喇叭頻率範圍
        20-150  Hz
        重低音喇叭阻抗
        4  歐姆
        重低音喇叭類型
        無線重低音喇叭

      • 連接

        整合式連接
        藍牙
        iPod/iPhone
        透過 3.5 毫米音訊輸入
        後方連接
        • 輔助輸入
        • 數碼同軸輸入
        • 數碼光學輸入
        • HDMI 1.4 輸出 (ARC)
        • HDMI 輸入 1
        • HDMI 輸入 2
        側段連接口
        音訊輸入（3.5 毫米）

      • 舒適

        EasyLink（HDMI-CEC）
        • 音訊回傳頻道
        • 自動音效輸入投射
        • 單鍵待機
        • 遙控直通
        HDMI 功能
        • 音訊回傳頻道（ARC）
        • 類型：

      • 設計

        可掛牆安裝

      • 電源

        電源
        • 110-240V
        • 50 赫
        備用模式耗電量
        <0.5 瓦

      • 持續性

        包裝
        • 80% 循環再用波形板
        • 大豆油墨

      • 尺寸

        主裝置（寬 x 高 x 厚）
        1035 x 70 x 156  毫米
        主裝置重量
        4.18  千克
        重低音喇叭（寬 x 高 x 厚）
        200 x 510 X 200  毫米
        重低音喇叭重量
        5  千克
        包裝（寬 x 高 x 厚）
        765 x 260 x 371  毫米
        重量 (含包裝)
        16  千克

      • 配件

        附配件
        • 2 枚 AAA 電池
        • 電源線
        • 遙控器
        • 安全及法律單張
        • 商標單張
        • 用戶手冊
        • 全球保用證

      • 外盒

        EAN
        87 12581 65797 0
        總重量
        13.54  千克
        高度
        37.1  厘米
        長度
        76.5  厘米
        淨重
        9.4  千克
        產品包裝數目
        1
        淨重
        4.14  千克
        寬度
        26  厘米

      • 包裝尺寸

        深度
        26  厘米
        EAN
        87 12581 65797 0
        總重量
        13.54  千克
        高度
        37.1  厘米
        淨重
        9.4  千克
        包括的產品數目
        1
        包裝類型
        紙箱
        淨重
        4.14  千克
        貨架佈置類型
        佈置
        寬度
        76.5  厘米

      • 產品尺寸

        深度
        15.55  厘米
        高度
        7.17  厘米
        重量
        3.84  千克
        寬度
        103.4  厘米

      包裝盒内容

      格內其他項目

      • 2 枚 AAA 電池
      • 電源線
      • 遙控器
      • 安全及法律單張
      • 商標單張
      • 用戶手冊
      • 全球保用證

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