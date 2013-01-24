格內其他項目
- 2 枚 AAA 電池
- 電源線
- 遙控器
- 安全及法律單張
- 商標單張
- 用戶手冊
- 全球保用證
Philips 虛擬環迴音效以少於五個喇叭的系統呈現豐富而令人沉醉的環迴音效。非常先進的空間演算法可保真重現完美的 5.1 聲道環境中的音波特徵。 任何高品質立體聲來源都可以栩栩如生的多聲道環迴音效傳送。無需購買額外的喇叭、電線或喇叭座，亦可欣賞響遍全房的音效。
只需插入播放器的 2 組音訊 HDMI 輸出，連接非 3D 的 AV 接收機，就能享受極致震撼力的 3D 播放及水晶般清晰的 5.1 或 7.1 音色。
藍牙就是一種短距離的無線通訊技術，強力又慳電。這種技術可與其他藍牙裝置輕鬆地無線連接，這樣您就可以從任何智能手機、直板手機或筆記簿型電腦，包括配備藍牙喇叭的 iPod 或 iPhone，播放您最喜愛的音樂。
內置的杜比數碼解碼器，可處理全部六個聲道的音效資訊，帶給您環迴音效體驗和驚人的自然感受，效果動態又逼真。杜比邏輯定向 II 可以針對任何立體聲音源，提供五聲道環迴音效處理。
可隨時讓您的感官沉浸在頂級環迴音效之中。只需從 Soundbar 主裝置中取下無線環迴喇叭，將其置於房間後面，即可在玩遊戲和看電影時獲得完整 5.1 環迴音效體驗。結束後，重新裝上喇叭，使用時尚的 Soundbar 聆聽音樂，觀看電視節目。該喇叭採用獨創的無線音訊技術，配備使用獨特頻率運作的環迴喇叭，可避免網絡干擾。在聆聽音樂和觀看電影時，可享受全無線環迴系統和無失真音質
音效體驗的質素取決於 SoundBar 擺放的位置。幸好，這個系統備有智能自動方向感應器，可以即時最佳化音質，不論 Soundbar 是水平或垂直放置。因此，不論您於書架上抑或牆上放置您的 Soundbar，您都能夠享受超凡音效。
音效體驗的質素取決於 SoundBar 擺放的位置。幸好，這個系統備有智能自動方向感應器，可以即時最佳化音質，不論 Soundbar 是水平或垂直放置。因此，不論您於書架上抑或牆上放置您的 Soundbar，您都能夠享受超凡音效。
聲音
喇叭
連接
舒適
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