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5.1 家庭影院

HTS3371/98
  • 壯闊的環迴音效，深沉強勁的低音 壯闊的環迴音效，深沉強勁的低音 壯闊的環迴音效，深沉強勁的低音
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    HDMI

    5.1 家庭影院

    HTS3371/98

    壯闊的環迴音效，深沉強勁的低音

    本系統所帶來的高解像度畫面和環迴音效，讓家庭娛樂無比吸引。1080p HDMI 加強技術呈現清晰畫面，並可播放 USB 裝置、便攜式媒體播放機及各類型光碟上的電影和音樂。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    5.1 家庭影院

    壯闊的環迴音效，深沉強勁的低音

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    壯闊的環迴音效，深沉強勁的低音

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      • 影像/顯示

        數碼/類比轉換器
        12-bit，108 MHz
        影像增强功能
        • 高清 (720p、1080i、1080p)
        • 逐行掃描
        • 影像解像度加強技術 (720p, 1080i/p)

      • 音效

        輸出功率 (RMS)
        6x167W
        數碼/類比轉換器
        24 bit, 192 kHz
        頻率響應
        40-20000  Hz
        噪音訊號比率
        > 60 dB
        音效系統
        • DTS
        • 杜比數碼解碼器
        • 杜比邏輯定向 II
        • 立體聲
        音效增強
        • Class D 數碼放大器
        • 夜間模式
        均衡器設定
        • 搖滾樂
        • 動作
        • 古典
        • 音樂會
        • 劇情
        • 沙發音樂
        • 遊戲
        • 體育

      • 影像播放

        壓縮格式
        • MPEG1
        • MPEG2
        • DivX 3.11
        • DivX 4.x
        • DivX 5.x
        • DivX 6.0
        • DivX Ultra
        • WMV
        • MPEG4
        播放媒體
        • DVD-Video
        • DVD+R/+RW
        • DVD-R/-RW
        • 影像 CD/SVCD
        • CD-R/CD-RW
        視訊光碟播放系統
        • NTSC
        • PAL

      • 播放聲音

        壓縮格式
        • MP3
        • WMA
        播放媒體
        • DVD+R/+RW
        • DVD-R/-RW
        • CD
        MP3 位元速率
        32-256 kbps 與 VBR

      • 靜態照片播放

        影像壓縮格式
        JPEG
        播放媒體
        • DVD+R/+RW
        • CD-R/RW
        • DVD-R/-RW
        • USB 快閃磁碟
        影像增强功能
        • 旋轉
        • 縮放
        • 播放音樂時進行幻燈片展示

      • 選台器/接收/傳送

        選台器波段
        FM

      • 連接

        前方/側面連接
        • 高速 USB
        • 3.5 毫米咪高風輸入插座
        • MP3 輸入
        後方連接
        • HDMI 輸出
        • 色差視訊輸出
        • 複合影像 (CVBS) 輸出
        • 輔助輸入
        • FM 天線
        • 容易安裝的喇叭連接器
        • 數碼同軸輸入
        • 數碼光學輸入

      • 功率

        電源
        120/230VAC, 50/60Hz
        備用模式耗電量
        < 1 W
        功率
        180  瓦

      • 喇叭

        衛星喇叭驅動器
        3 吋全音域低音喇叭
        衛星喇叭阻抗
        4  歐姆
        衛星喇叭頻率範圍
        150-20000  Hz
        中置喇叭驅動器
        3 吋全音域低音喇叭
        中置喇叭阻抗
        4  歐姆
        中心頻率範圍
        150-20000  Hz
        重低音喇叭驅動器
        6.5 吋高效低音喇叭
        重低音喇叭阻抗
        4  歐姆
        重低音喇叭頻率範圍
        40-150  Hz
        重低音喇叭類型
        被動式

      • 配件

        附配件
        • 遙控器
        • 2 枚 AAA 電池
        • CVBS 視訊線
        • FM 天線
        • 電源線
        • 快速入門指南
        • 用戶手冊
        • 全球保用證

      • 尺寸

        調整寬度
        360  毫米
        調整高度
        57  毫米
        調整深度
        331  毫米
        調整重量
        3  千克
        前方喇叭寬度
        100  毫米
        前方喇叭高度
        100  毫米
        前方喇叭深度
        75  毫米
        前方喇叭重量
        0.48  千克
        後方喇叭寬度
        100  毫米
        後方喇叭高度
        100  毫米
        後方喇叭深度
        75  毫米
        後方喇叭重量
        0.45  千克
        中置喇叭寬度
        100  毫米
        中置喇叭高度
        100  毫米
        中置喇叭深度
        75  毫米
        中置喇叭重量
        0.67  千克
        重低音喇叭寬度
        163  毫米
        重低音喇叭高度
        363  毫米
        重低音喇叭深度
        369  毫米
        重低音喇叭重量
        4.703  千克
        包裝寬度
        557  毫米
        包裝高度
        307  毫米
        包裝深度
        425  毫米
        重量 (含包裝)
        12.3  千克

      包裝盒内容

      格內其他項目

      • 遙控器
      • 2 枚 AAA 電池
      • CVBS 視訊線
      • FM 天線
      • 電源線
      • 快速入門指南
      • 用戶手冊
      • 全球保用證

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