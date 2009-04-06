「清晰的語音」讓電影對白和音樂更清晰

通話中的關鍵時刻或歌曲中引人入勝的歌詞通常都被錯過。倒裝 DVD 往往會破壞氣氛，而忽略錯過的時刻則令人遺憾不已。Clear Voice（清晰語音）是一項創新的音效技術，可顯著增強發音的清晰度，無論是說話還是唱歌。這可確保您能聽清每個字。如此一來，您可最大程度地享受所觀看的內容。