能更深入清潔口腔，效果更潔淨
唯一具有角度的聲波震動牙刷，能更深入清潔口腔，效果更潔淨。Sonicare 獨有的液體清潔動力，深入牙縫及難刷部位的同時，可以按摩牙齦，為您帶來與衆不同的潔齒體驗。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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能更深入清潔口腔，效果更潔淨
唯一具有角度的聲波震動牙刷，能更深入清潔口腔，效果更潔淨。Sonicare 獨有的液體清潔動力，深入牙縫及難刷部位的同時，可以按摩牙齦，為您帶來與衆不同的潔齒體驗。 查看各種好處
於最初 12 次使用時逐漸增強刷牙動力，讓您輕鬆適應 Sonicare 聲波震動牙刷。
2 分鐘計時器有助確保牙科專家推薦的刷牙時間
需要充電時會點燈提示。長壽命電電池每次充電後以每天兩次刷牙計算，可提供兩星期刷牙時間。
Sonicare 的專利聲波科技揉合高速連刷毛震動 (每分鐘擺動 31,000 次) 及特闊刷毛擺幅，產生液體清潔動力，為你帶來與別不同的刷牙體驗。臨床實驗證明，Sonicare 聲波震動牙刷有助改善牙齦炎，提升牙齦健康並有效去除咖啡漬、茶漬和煙漬，令牙齒更自然潔白。
刷頭擁有修長角度刷頭及圓頭刷毛，專為緊貼牙齒表面的弧度而設計，令活動更自如。
方便收藏額外的刷頭。
模式
內含物件
設計和外表
清潔效能
方便易用
技術規格
電源
服務