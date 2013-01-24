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Philips Sonicare Essence

Sonicare 電動牙刷

HX5551/02
Sonicare
Sonicare
  • 能更深入清潔口腔，效果更潔淨 能更深入清潔口腔，效果更潔淨 能更深入清潔口腔，效果更潔淨
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    Philips Sonicare Essence Sonicare 電動牙刷

    HX5551/02

    能更深入清潔口腔，效果更潔淨

    唯一具有角度的聲波震動牙刷，能更深入清潔口腔，效果更潔淨。Sonicare 獨有的液體清潔動力，深入牙縫及難刷部位的同時，可以按摩牙齦，為您帶來與衆不同的潔齒體驗。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

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    能更深入清潔口腔，效果更潔淨

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      能更深入清潔口腔，效果更潔淨

      • 1 種模式
      • 1 個刷頭
      刷牙動力增強裝置程式，使用戶適應 Sonicare 聲波震動牙刷

      刷牙動力增強裝置程式，使用戶適應 Sonicare 聲波震動牙刷

      於最初 12 次使用時逐漸增強刷牙動力，讓您輕鬆適應 Sonicare 聲波震動牙刷。

      智能計時器預設的刷牙時間為 2 分鐘

      智能計時器預設的刷牙時間為 2 分鐘

      2 分鐘計時器有助確保牙科專家推薦的刷牙時間

      需要充電時會點燈提示

      需要充電時會點燈提示

      需要充電時會點燈提示。長壽命電電池每次充電後以每天兩次刷牙計算，可提供兩星期刷牙時間。

      四時段 30 秒間隔提示確保均勻清潔口腔內各部位

      四時段 30 秒間隔提示確保均勻清潔口腔內各部位

      專利聲波科技

      Sonicare 的專利聲波科技揉合高速連刷毛震動 (每分鐘擺動 31,000 次) 及特闊刷毛擺幅，產生液體清潔動力，為你帶來與別不同的刷牙體驗。臨床實驗證明，Sonicare 聲波震動牙刷有助改善牙齦炎，提升牙齦健康並有效去除咖啡漬、茶漬和煙漬，令牙齒更自然潔白。

      精密的刷頭

      刷頭擁有修長角度刷頭及圓頭刷毛，專為緊貼牙齒表面的弧度而設計，令活動更自如。

      牙刷頭擺放架

      方便收藏額外的刷頭。

      技術規格

      • 模式

        清潔
        日常清潔效果出眾

      • 內含物件

        手柄
        1 個 Essence
        刷頭
        1 個 E 系列標準
        充電器
        1
        旅行收藏盒
        1

      • 設計和外表

        顏色
        白色

      • 清潔效能

        速度
        • 每分鐘刷動高達 62000 次
        • 每分鐘刷動高達 31000 次
        效能
        可清除多達 2 倍牙菌膜*
        健康功能
        幫助改善牙齦健康
        美白效果
        以自然的方式清除牙漬
        計時器
        智能計時器與四時段計時器

      • 方便易用

        刷頭系統
        輕鬆扭上的刷頭
        刷牙時間
        長達 2 星期
        電量指示燈
        電量指示燈可顯示電量狀態
        手柄
        • 人體工學設計
        • 橡膠把手設計，更易掌控

      • 技術規格

        電池
        可重複充電
        電池類型
        NiMH
        操作時間（從完全充電到沒電）
        長達 2 星期

      • 電源

        電壓
        110-220 V

      • 服務

        保用
        2 年有限保養

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