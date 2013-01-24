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Philips Sonicare C1 ProResults

標準型聲波牙刷刷頭

HX6013/63
Sonicare
1 獎項
Sonicare
  • 優異效能。* 品質保證。 優異效能。* 品質保證。 優異效能。* 品質保證。
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    Philips Sonicare C1 ProResults 標準型聲波牙刷刷頭

    HX6013/63
    1 獎項

    優異效能。* 品質保證。

    Philips Sonicare C1 ProResults 是我們的旗艦刷頭之一，非常適合想要真正的 Sonicare 潔淨體驗，同時要非常實惠價格的新舊 Sonicare 用家。 查看各種好處

    建議零售價: HK$218.00

    Philips Sonicare C1 ProResults 標準型聲波牙刷刷頭

    優異效能。* 品質保證。

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    Philips Sonicare C1 ProResults 標準型聲波牙刷刷頭

    優異效能。* 品質保證。

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      優異效能，價格實惠

      • 3 支裝
      • 標準型
      • 扣合式
      與手動牙刷相比，可清除多達 3 倍牙菌膜

      與手動牙刷相比，可清除多達 3 倍牙菌膜

      密集的優質刷毛與手動牙刷相比，可清除多達 3 倍牙菌膜。特殊的刷頭輪廓可貼合牙齒，即使難以觸及的部位也能輕鬆清潔得到。

      每天享受最有效的牙菌膜清除效果

      每天享受最有效的牙菌膜清除效果

      當刷頭使用了三個月後效果會減低，但我們會預早提醒您。您只需留意藍色替換刷毛，當它們變白時，您就知道是時候更換一個新刷頭了。

      扣合式刷頭設計，確保可以簡單地更換刷頭

      扣合式刷頭設計，確保可以簡單地更換刷頭

      除 PowerUp Battery 和 Essence 系列外，您的 C1 ProResults 刷頭適用於所有 Philips Sonicare 牙刷手柄，只需一按即可輕鬆更換和清潔。

      Philips Sonicare 進階聲波技術

      Philips Sonicare 進階聲波技術

      Philips Sonicare 進階聲波技術可以將水份推往牙縫，而刷毛震動則可有效去除牙菌膜，達致每日潔淨效果。

      經測試滿足您的口腔健康需求

      經測試滿足您的口腔健康需求

      所有 Philips Sonicare 刷頭對牙齒和牙齦絕對安全而且溫和。在測試過程中，每個刷頭都進行過多重測試以確保耐用性，讓您每次刷牙都可享受卓越的性能。

      技術規格

      • 內含物件

        刷頭
        3 個 C1 ProResults 標準刷頭

      • 兼容度

        刷頭系統
        扣合式
        適用於以下型號
        • 2 Series 清除牙菌膜
        • 2 Series 清除牙菌膜
        • 3 Series 針對牙齦健康
        • DiamondClean
        • DiamondClean Smart
        • EasyClean
        • Essence+
        • FlexCare
        • FlexCare Platinum
        • 已連接 FlexCare Platinum
        • FlexCare+
        • 兒童專用
        • HealthyWhite
        • HealthyWhite+
        • ProtectiveClean

      • 設計和外表

        硬刷毛
        顏色
        白色
        更換刷毛提示
        藍色刷毛褪色提示
        空間大小
        標準

      • 優質及性能優異

        更換
        每 3 個月一次
        經測試
        以達至最佳效果

      • 健康功能

        清除牙菌膜
        可清除多達 2 倍牙菌膜*

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          • 可清除多達 2 倍牙菌膜

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