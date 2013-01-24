優異效能。* 品質保證。
Philips Sonicare C1 ProResults 是我們的旗艦刷頭之一，非常適合想要真正的 Sonicare 潔淨體驗，同時要非常實惠價格的新舊 Sonicare 用家。 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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密集的優質刷毛與手動牙刷相比，可清除多達 3 倍牙菌膜。特殊的刷頭輪廓可貼合牙齒，即使難以觸及的部位也能輕鬆清潔得到。
當刷頭使用了三個月後效果會減低，但我們會預早提醒您。您只需留意藍色替換刷毛，當它們變白時，您就知道是時候更換一個新刷頭了。
除 PowerUp Battery 和 Essence 系列外，您的 C1 ProResults 刷頭適用於所有 Philips Sonicare 牙刷手柄，只需一按即可輕鬆更換和清潔。
Philips Sonicare 進階聲波技術可以將水份推往牙縫，而刷毛震動則可有效去除牙菌膜，達致每日潔淨效果。
所有 Philips Sonicare 刷頭對牙齒和牙齦絕對安全而且溫和。在測試過程中，每個刷頭都進行過多重測試以確保耐用性，讓您每次刷牙都可享受卓越的性能。
內含物件
兼容度
設計和外表
優質及性能優異
健康功能