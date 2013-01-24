每個產品都有獨一無二的型號。型號通常以英文字母開頭，後面接著數字，例如：GC6440、37PFL7403D 或 SA1300。
要找到型號有幾種方法：
瞬間的卓越潔淨。*
兒童專用 Sonicare 牙刷刷頭非常適合正在長牙齒的小朋友。它專門配合兒童專用強效牙刷使用，為小童帶來安全舒適的刷牙體驗，讓刷牙變得更有趣，同時養成良好的刷牙習慣。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
瞬間的卓越潔淨。*
兒童專用 Sonicare 牙刷刷頭非常適合正在長牙齒的小朋友。它專門配合兒童專用強效牙刷使用，為小童帶來安全舒適的刷牙體驗，讓刷牙變得更有趣，同時養成良好的刷牙習慣。 查看各種好處
瞬間的卓越潔淨。*
兒童專用 Sonicare 牙刷刷頭非常適合正在長牙齒的小朋友。它專門配合兒童專用強效牙刷使用，為小童帶來安全舒適的刷牙體驗，讓刷牙變得更有趣，同時養成良好的刷牙習慣。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
瞬間的卓越潔淨。*
兒童專用 Sonicare 牙刷刷頭非常適合正在長牙齒的小朋友。它專門配合兒童專用強效牙刷使用，為小童帶來安全舒適的刷牙體驗，讓刷牙變得更有趣，同時養成良好的刷牙習慣。 查看各種好處
每個產品都有獨一無二的型號。型號通常以英文字母開頭，後面接著數字，例如：GC6440、37PFL7403D 或 SA1300。
要找到型號有幾種方法：
Philips Sonicare 兒童專用標準牙刷刷頭設有彎曲刷毛弧形，適合 3 歲或以上的小童牙齒，還有柔軟刷毛，帶來溫和的清潔體驗。牙刷刷頭背面還設有橡膠模，確保更安全、更舒適的潔齒效果。還設有適合 7 歲或以上兒童的更大、標準刷頭尺寸。
聲波震動讓善用小朋友有限的刷牙時間，讓他們建立健康的刷牙習慣，完善他們的刷牙技巧。
Philips Sonicare 刷頭刷毛每分鐘震動超過 31,000 次。我們獨特的聲波技術可把動力全面傳送到刷頭的尖端。此聲波潔齒效能提供液體清潔動力，將液體推向牙齒及牙齦線鄰面，每次都達到徹底且溫和的清潔效果。
Philips Sonicare 兒童專用牙刷刷頭可以扣合式安裝及移除，既安全貼合，又容易保養和清潔。
像所有原廠 Philips Sonicare 品牌刷頭一樣，此刷頭對牙齒和牙齦十分安全。每個刷頭已經過品質測試，確保性能優異和耐用。
驟眼一看可能並不明顯，但刷頭經過多個月的正常使用後會失去硬度，並漸漸破損。我們的藍色更換刷毛提示將退至白色，讓您知道是時候更換刷毛。為達至最佳效果，請每三個更換刷頭一次。
內含物件
兼容度
設計和外表
健康功能
優質及性能優異