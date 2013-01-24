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Philips Sonicare For Kids

輕巧聲波牙刷刷頭

HX6032
Sonicare
Sonicare
  • 瞬間的卓越潔淨。* 瞬間的卓越潔淨。* 瞬間的卓越潔淨。*
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    Philips Sonicare For Kids 輕巧聲波牙刷刷頭

    HX6032

    瞬間的卓越潔淨。*

    兒童專用 Sonicare 牙刷刷頭非常適合正在長牙齒的小朋友。它專門配合兒童專用強效牙刷使用，為小童帶來安全舒適的刷牙體驗，讓刷牙變得更有趣，同時養成良好的刷牙習慣。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$168.00

    Philips Sonicare For Kids 輕巧聲波牙刷刷頭

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    兒童專用 Sonicare 牙刷刷頭非常適合正在長牙齒的小朋友。它專門配合兒童專用強效牙刷使用，為小童帶來安全舒適的刷牙體驗，讓刷牙變得更有趣，同時養成良好的刷牙習慣。 查看各種好處

    兼容產品

    可在哪裡找到型號﹖

    每個產品都有獨一無二的型號。型號通常以英文字母開頭，後面接著數字，例如：GC6440、37PFL7403D 或 SA1300。

     

    要找到型號有幾種方法：
    在包裝盒上
    在產品內部
    在產品上
    在手冊上

      瞬間的卓越潔淨。*

      潔淨和保護無盡的笑容，適合 3 歲或以上

      • 2 支裝
      • 輕巧設計
      • 一插即用
      • 適合兒童的清潔效果
      3 歲或以上

      3 歲或以上

      Philips Sonicare 兒童專用標準牙刷刷頭設有彎曲刷毛弧形，適合 3 歲或以上的小童牙齒，還有柔軟刷毛，帶來溫和的清潔體驗。牙刷刷頭背面還設有橡膠模，確保更安全、更舒適的潔齒效果。還設有適合 7 歲或以上兒童的更大、標準刷頭尺寸。

      卓越潔淨讓刷牙更有效率

      卓越潔淨讓刷牙更有效率

      聲波震動讓善用小朋友有限的刷牙時間，讓他們建立健康的刷牙習慣，完善他們的刷牙技巧。

      專門增強聲波潔齒效能而設

      專門增強聲波潔齒效能而設

      Philips Sonicare 刷頭刷毛每分鐘震動超過 31,000 次。我們獨特的聲波技術可把動力全面傳送到刷頭的尖端。此聲波潔齒效能提供液體清潔動力，將液體推向牙齒及牙齦線鄰面，每次都達到徹底且溫和的清潔效果。

      適用於所有 Philips Sonicare 扣合式電動牙刷

      適用於所有 Philips Sonicare 扣合式電動牙刷

      Philips Sonicare 兒童專用牙刷刷頭可以扣合式安裝及移除，既安全貼合，又容易保養和清潔。

      改善口腔健康習慣之一

      改善口腔健康習慣之一

      像所有原廠 Philips Sonicare 品牌刷頭一樣，此刷頭對牙齒和牙齦十分安全。每個刷頭已經過品質測試，確保性能優異和耐用。

      更換刷毛提示確保他們得到有效的清潔

      驟眼一看可能並不明顯，但刷頭經過多個月的正常使用後會失去硬度，並漸漸破損。我們的藍色更換刷毛提示將退至白色，讓您知道是時候更換刷毛。為達至最佳效果，請每三個更換刷頭一次。

      技術規格

      • 內含物件

        刷頭
        2 個兒童專用輕巧

      • 兼容度

        刷頭系統
        一插即用
        適用於以下型號
        • HealthyWhite+
        • 兒童專用

      • 設計和外表

        刷毛質地硬
        一般清理
        顏色
        藍色和紅色
        更換刷毛提示
        藍色刷毛退色提示
        空間大小
        輕巧

      • 健康功能

        清除牙菌膜
        有助清除牙菌膜

      • 優質及性能優異

        更換
        每 3 個月一次
        經測試
        以達至最佳效果

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          • 可清除多達 2 倍牙菌膜

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