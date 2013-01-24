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Philips Sonicare 敏感牙刷刷頭設有極度柔軟的刷毛，帶來柔和、有效的潔淨。還具有特殊的修整輪廓，貼合牙齒來達到質更柔和的刷牙體驗。還有更小、輕巧的刷頭以供選擇，帶來更精確的刷牙效果。
Philips Sonicare 敏感牙刷刷頭經臨床驗證，比一般手動牙刷更能徹底去除牙菌膜。
Philips Sonicare 進階聲波技術可以將水份推往牙縫，而刷毛震動則可有效去除牙菌膜，達致每日潔淨效果。
此刷頭可從牙刷柄上扣合和拆除，確保安全貼合、容易保養和清潔。適合所有 Philips Sonicare 牙刷柄，但 PowerUp Battery and Essence 系列除外。
像所有原廠 Philips Sonicare 品牌刷頭一樣，此刷頭對牙齒和牙齦十分安全。每個刷頭已經過品質測試，確保性能優異和耐用。
驟眼一看可能並不明顯，但刷頭經過多個月的正常使用後會失去硬度，並漸漸破損。我們的藍色更換刷毛提示將退至白色，讓您知道是時候更換刷毛。為達至最佳效果，請每三個更換刷頭一次。
內含物件
兼容度
設計和外表
健康功能
優質及性能優異