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Philips Sonicare W2 Optimal White

標準型聲波牙刷刷頭

HX6063/96
Sonicare
Sonicare
  • 卓越的亮白潔齒效能* 卓越的亮白潔齒效能* 卓越的亮白潔齒效能*
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    Philips Sonicare W2 Optimal White 標準型聲波牙刷刷頭

    HX6063/96

    卓越的亮白潔齒效能*

    與手動牙刷相比，Philips Sonicare W2 DiamondClean 亮白刷頭能在一星期內去除高達 100% 牙菌斑，且經臨床證實使用四星期可以去除多達 7 倍的牙菌膜。 查看各種好處

    Philips Sonicare W2 Optimal White 標準型聲波牙刷刷頭

    卓越的亮白潔齒效能*

    與手動牙刷相比，Philips Sonicare W2 DiamondClean 亮白刷頭能在一星期內去除高達 100% 牙菌斑，且經臨床證實使用四星期可以去除多達 7 倍的牙菌膜。 查看各種好處

    卓越的亮白潔齒效能*

    與手動牙刷相比，Philips Sonicare W2 DiamondClean 亮白刷頭能在一星期內去除高達 100% 牙菌斑，且經臨床證實使用四星期可以去除多達 7 倍的牙菌膜。 查看各種好處

    Philips Sonicare W2 Optimal White 標準型聲波牙刷刷頭

    卓越的亮白潔齒效能*

    與手動牙刷相比，Philips Sonicare W2 DiamondClean 亮白刷頭能在一星期內去除高達 100% 牙菌斑，且經臨床證實使用四星期可以去除多達 7 倍的牙菌膜。 查看各種好處

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      • BrushSync 智能感應配對刷頭
      可清除多達 7 倍牙菌膜*

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      高密度的優質刷毛，與手動牙刷相比可去除多達 7 倍牙菌膜，動力刷毛更經特別彎曲設計，使難刷部位一樣能輕易潔淨。

      確保牙齦護理、去除牙菌膜及潔白功效

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      使用三個月後，刷頭會開始耗損並減低效果，但在此之前 BrushSync™ 將會提醒患者。Philips Sonicare 智能電動牙刷會追蹤患者使用的頻率和強度，然後會在有需要時通知更換。患者沒有智能牙刷？只需留意藍色替換刷毛，當它們變白時，就知道是時候更換一個新刷頭了。

      經嚴格測試滿足患者的口腔健康需求

      經嚴格測試滿足患者的口腔健康需求

      所有 Philips Sonicare 刷頭經證實能呵護您的牙齒及牙齦。我們的產品均經過嚴格測試，確保患者每次刷牙都能享受卓越體驗，同時持久耐用。

      提醒牙刷手柄選擇最佳模式*

      提醒牙刷手柄選擇最佳模式*

      使用 BrushSync™ 智能感應配對刷頭*，為患者帶來最卓越的潔齒效果。W DiamondClean 亮白刷頭可與任何配備 BrushSync™ 功能的 Philips Sonicare 牙刷手柄同步*，更會自動選擇最佳刷牙模式和牙刷力度，達至非一般的潔白效果。

      Philips Sonicare 進階聲波技術

      Philips Sonicare 進階聲波技術

      Philips Sonicare 進階聲波技術可以將水份推往牙縫，而刷毛震動則可有效去除牙菌膜，達致每日潔淨效果。

      適用於所有 Philips Sonicare 扣合式電動牙刷

      適用於所有 Philips Sonicare 扣合式電動牙刷

      只需將 W DiamondClean 亮白刷頭插上 Philips Sonicare 牙刷手柄，即可穩固地扣好，容易保養和清潔。除 PowerUp Battery 和 Essence 系列外，W DiamondClean 亮白刷頭適用於所有 Philips Sonicare 牙刷手柄。

      技術規格

      • 內含物件

        刷頭
        3 個 W DiamondClean 標準型

      • 兼容度

        刷頭系統
        扣合式
        BrushSync 智能感應配對刷頭
        適用於以下型號
        • 2 Series 清除牙菌膜
        • 2 Series 清除牙菌膜
        • 3 Series 針對牙齦健康
        • DiamondClean
        • DiamondClean Smart
        • EasyClean
        • Essence+
        • FlexCare
        • FlexCare Platinum
        • 已連接 FlexCare Platinum
        • FlexCare+
        • 兒童專用
        • HealthyWhite
        • HealthyWhite+
        • PowerUp
        • ProtectiveClean

      • 設計和外表

        硬刷毛
        顏色
        黑色
        更換刷毛提示
        藍色刷毛褪色提示
        空間大小
        標準

      • 優質及性能優異

        更換
        每 3 個月一次
        經測試
        以達至最佳效果

      • 健康功能

        牙齦健康
        幫助改善牙齦健康
        清除牙菌膜
        可清除多達 7 倍牙菌膜*
        潔白
        一個星期即可令牙齒更潔白

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