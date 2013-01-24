聲波牙刷改善孩子的日常刷牙習慣

Philips Sonicare For Kids 小童專用電動牙刷適合 7 歲以上小童，功能包括有效清除牙垢、聲波技術及自訂貼紙及教育工具以協助小童適當地刷牙。 查看各種好處