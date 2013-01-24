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Philips Sonicare For Kids

聲波震動牙刷

HX6311/07
Sonicare
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Sonicare
  • 聲波牙刷改善孩子的日常刷牙習慣 聲波牙刷改善孩子的日常刷牙習慣 聲波牙刷改善孩子的日常刷牙習慣
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    Philips Sonicare For Kids 聲波震動牙刷

    HX6311/07
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    聲波牙刷改善孩子的日常刷牙習慣

    Philips Sonicare For Kids 小童專用電動牙刷適合 7 歲以上小童，功能包括有效清除牙垢、聲波技術及自訂貼紙及教育工具以協助小童適當地刷牙。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$648.00
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      聲波牙刷改善孩子的日常刷牙習慣

      小童專用電動牙刷

      • 2 種模式
      • 1 個刷頭
      • 8 款貼紙
      2 款刷頭尺寸

      2 款刷頭尺寸

      此款 Philips Sonicare 電動牙刷備有 2 種大小刷頭，溫柔清潔專為保護成長階段牙齒設計

      KidTimer 有助兒童增加刷牙時間

      KidTimer 有助兒童增加刷牙時間

      協助兒童養成良好的刷牙習慣，這款電動牙刷可在 90 日內慢慢地逐漸增加時間，直至牙醫建議的 2 分鐘刷牙時間.

      2 款適合兒童的護理模式提供溫和有效的清潔效果

      2 款適合兒童的護理模式提供溫和有效的清潔效果

      提供 2 款易用的護理模式，這款電動牙刷可為不同年齡的兒童提供適當的清潔效能；低護理模式適合年幼兒童，高護理模式適合較大的兒童。

      自訂有趣的互換式 K3 貼紙

      自訂有趣的互換式 K3 貼紙

      讓兒童擁有自己獨特的牙刷。

      比手動牙刷淸除更多牙菌膜

      比手動牙刷淸除更多牙菌膜

      Philips Sonicare 兒童專用電動牙刷比手動牙刷清除多 75% 的牙菌膜*

      刷柄設計為家長和兒童而設

      刷柄設計為家長和兒童而設

      符合人體工學設計，協助孩子適當地自行刷牙

      Sonicare 液體清潔動力將液體推向牙齒鄰面

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      提供獨有的強力清潔動力，可溫和而有效地接觸牙縫及牙齦邊沿。

      牙科專家的孩子亦喜愛使用

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      91% 的牙科專家父母為孩子選擇 Philips Sonicare 兒童專用電動牙刷*

      橡膠刷頭保護兒童牙齒

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      這款電動牙刷的橡膠刷頭專為保護成長階段的牙齒而設

      防止滾動外形

      防止滾動外形

      堅固的手柄設計可直立式擺放；平放牙刷時可塗上牙膏。

      技術規格

      • 模式

        護理模式
        2

      • 內含物件

        手柄
        1 個兒童聲波牙刷
        刷頭
        1 個標準兒童刷頭
        充電器
        1
        貼紙
        • 8 款自訂貼紙
        • 2 張額外貼紙

      • 設計和外表

        顏色
        Aqua

      • 清潔效能

        速度
        每分鐘刷動高達 62000 次
        效能
        有效多 75%*
        健康功能
        幫助養成口腔健康護理習慣
        計時器
        KidTimer 及四時段提示

      • 方便易用

        刷頭系統
        簡便扣合式刷頭
        刷牙時間
        高達 3 星期**
        電量指示燈
        電量指示燈可顯示電量狀態
        手柄
        • 人體工學設計
        • 橡膠把手設計，更易掌控
        顯示
        明亮顯示屏

      • 技術規格

        電池
        可重複充電
        電池類型
        鋰離子電池
        操作時間（從完全充電到沒電）
        高達 3 星期**

      • 電源

        電壓
        100-240 V

      • 服務

        保用
        2 年有限保養

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