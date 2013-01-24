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Philips Sonicare FlexCare+

聲波震動牙刷

HX6921/02
Sonicare
Sonicare
  • 完善的牙齦護理 完善的牙齦護理 完善的牙齦護理
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    Philips Sonicare FlexCare+ 聲波震動牙刷

    HX6921/02

    完善的牙齦護理

    結合聲波科技與 5 種刷牙模式，FlexCare+ 電動牙刷為您帶來您需要的全面牙齦護理。由這一刻開始保護您的牙齦健康，使用兩個星期後您會發現牙齦健康有改善。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$1,248.00
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    Philips Sonicare FlexCare+ 聲波震動牙刷

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    結合聲波科技與 5 種刷牙模式，FlexCare+ 電動牙刷為您帶來您需要的全面牙齦護理。由這一刻開始保護您的牙齦健康，使用兩個星期後您會發現牙齦健康有改善。 查看各種好處

    完善的牙齦護理

    結合聲波科技與 5 種刷牙模式，FlexCare+ 電動牙刷為您帶來您需要的全面牙齦護理。由這一刻開始保護您的牙齦健康，使用兩個星期後您會發現牙齦健康有改善。 查看各種好處

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      完善的牙齦護理

      用於溫和清潔牙齒和牙齦的牙刷

      • 5 種模式
      • 1 個刷頭
      Sonicare 液體清潔動力將液體推向牙齒鄰面

      Sonicare 液體清潔動力將液體推向牙齒鄰面

      Philips Sonicare 電動牙刷的獨有液體清潔動力，可溫和而有效地接觸牙縫間及牙齦邊沿。

      彎曲刷頭刷臂幫助接觸牙齒後面

      彎曲刷頭刷臂幫助接觸牙齒後面

      此款牙刷的獨特修長角度刷頭更容易觸及牙齒後方部位，有助於去除這些難以接觸部位的牙菌斑。

      專利聲波技術，令牙齒更自然潔白

      專利聲波技術，令牙齒更自然潔白

      此款牙刷的液體清潔動力加上直接與每顆牙齒接觸的面積更大，經證實可以去除牙齒上每天殘留的污漬，保持牙齒更自然潔白。

      臨床實驗證明安全而溫和

      臨床實驗證明安全而溫和

      Philips Sonicare 電動牙刷可於以下情況安全使用：齒列矯正器（用於齒列矯正器時刷頭耗損較快）、牙齒修復（補牙、牙冠、瓷貼面）與牙周袋。

      只需兩星期就能改善牙齦健康

      只需兩星期就能改善牙齦健康

      這個 Philips Sonicare 電動牙刷讓每個牙縫都可享有最佳清潔效果, 在短短兩週內即可改善牙齦健康.

      兩分鐘計時器確保建議刷牙時間

      兩分鐘計時器確保建議刷牙時間

      Philips Sonicare 電動牙刷上的 2 分鐘計時器有助確保使用者達到牙科專家推薦的刷牙時間

      四時段計時器鼓勵徹底刷牙

      四時段計時器鼓勵徹底刷牙

      每段 30 秒的計時器會在您完成四段刷牙時間的每一段時提醒您已刷完現在的四分一口腔，讓您完成整個口腔清潔程序。

      刷牙動力增強裝置，使用戶適應 Sonicare 聲波震動牙刷

      刷牙動力增強裝置，使用戶適應 Sonicare 聲波震動牙刷

      在首 14 次使用時逐漸增強刷牙動力，幫助新用家逐漸適應 Philips Sonicare 電動牙刷

      5 種清潔模式為您帶來更佳的潔淨體驗

      5 種清潔模式為您帶來更佳的潔淨體驗

      5 種模式，包括長達兩分鐘超強潔淨的清潔模式、全方位輕柔清潔牙齦的敏感模式、一分鐘修整護理的清爽模式、刺激牙齦的按摩模式，及幫助改善牙肉健康的牙齦護理模式。

      技術規格

      • 模式

        清潔
        日常清潔效果出眾
        牙齦護理
        溫柔按摩牙齦
        重新整理
        1 分鐘模式，進行快速刷牙
        敏感
        輕柔潔淨牙齒及牙齦
        按摩
        舒適的按摩

      • 內含物件

        手柄
        1 個 FlexCare+
        刷頭
        1 個 ProResults 標準
        充電器
        1
        UV 殺菌器
        旅行收藏盒
        1

      • 設計和外表

        顏色
        白色及柔和天藍色

      • 清潔效能

        速度
        每分鐘刷動高達 62000 次
        效能
        可清除難刷部位中達 83% 的牙菌膜
        健康功能
        幫助改善牙齦健康
        美白效果
        以自然的方式清除牙漬
        計時器
        智能計時器與四時段計時器
        力度感應
        震動手柄提醒使用者

      • 方便易用

        刷頭系統
        簡便扣合式刷頭
        刷牙時間
        高達 3 星期**
        電量指示燈
        電量指示燈可顯示電量狀態
        手柄
        • 人體工學設計
        • 橡膠把手設計，更易掌控
        顯示
        明亮顯示屏

      • 技術規格

        電池
        可重複充電
        電池類型
        鋰離子電池
        操作時間（從完全充電到沒電）
        高達 3 星期**

      • 電源

        電壓
        110-220 V

      • 服務

        保用
        2 年有限保養

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          • 大腸桿菌、變形鏈球菌以及單純皰疹病毒
          • * 根據每天使用清潔模式刷牙兩次，每次兩分鐘計算

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