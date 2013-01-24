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Philips Sonicare FlexCare

充電式聲波震動牙刷

HX6932/10
Sonicare
Sonicare
  • 先進清潔 先進清潔 先進清潔
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    Philips Sonicare FlexCare 充電式聲波震動牙刷

    HX6932/10

    先進清潔

    創新科術可實現更卓越的刷牙效果。如今可確保擁有更非凡的口腔健康。就是全新的 Philips Sonicare FlexCare，可全方位滿足您的口腔護理需要。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

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      先進清潔

      • 3 種模式
      • 兩個刷頭
      • 1 個柔軟旅行儲存盒

      強力清潔動力將液體推向牙齒鄰面

      Sonicare 的獨特動態動作輕柔而有效地接觸牙縫及牙齦深處。

      修長角度刷頭幫助接觸後排牙齒

      獨有修長角度刷頭令後排牙齒更易觸及，去除這些難以接觸部位的牙斑。

      UV 刷頭殺菌器 - 更清潔的牙刷，更好的口腔護理

      一體化殺菌、充電和儲存。UV 刷頭殺菌器確保刷頭潔淨無菌。能有效殺滅 99% 的細菌與病毒。*

      專利聲波技術，令牙齒更自然潔白

      強力清潔動力，直接與每顆牙齒接觸的面積更大，經驗證可以去除牙齒上每天殘留的污漬，保持牙齒更自然潔白。

      臨床實驗證明安全而溫和

      Sonicare 可於以下情況安全使用：齒列矯正器 (用於齒列矯正器時刷頭耗損較快)、牙齒修復 (補牙、牙冠、瓷貼面) 與牙週袋。

      只需兩星期就能改善牙齦健康

      只需兩星期就能理想地清潔牙齒鄰面和牙齦邊緣，改善牙齦健康。比手動牙刷更有效清潔牙齒鄰面及消除牙斑。

      兩分鐘計時器確保建議刷牙時間

      兩分鐘計時器自動追蹤刷牙時間，並在兩分鐘刷牙時間完成時關閉牙刷。

      四段時間提示計時器鼓勵徹底刷牙

      每段 30 秒的計時器會在您完成四段刷牙時間的每一段時提醒您已刷完現在的四分一口腔，讓您完成整個口腔清潔程序。

      刷牙動力增強裝置程式，使用戶適應 Sonicare 聲波震動牙刷

      在首 14 次使用時逐漸增強刷牙動力，幫助新用家逐漸適應 Sonicare 聲波震動牙刷

      三種清潔模式為您帶來更佳的潔淨體驗

      三種模式包括長達兩分鐘超強潔淨的清潔模式，輕柔、全方位清潔牙齦的敏感模式，及刺激牙齦的按摩模式。

      技術規格

      • 清潔效能

        效能
        可清除難刷部位中達 83% 的牙菌膜
        健康功能
        幫助改善牙齦健康
        潔白功能
        去除茶、咖啡及其他污漬
        模式
        三種模式︰清潔模式、敏感模式和按摩模式，以及兩種清潔程序︰Max Care 和 GoCare
        刷頭
        一個全方位清潔的 ProResults 標準刷頭，及一個細緻潔淨的 ProResults 輕巧型刷頭
        速度
        每分鐘刷動 31,000 次
        時間掣
        智能計時器及四段時間提示

      • 方便易用

        電量指示燈
        亮燈圖示代表需要充電。
        刷頭系統
        簡便扣合刷頭合乎最佳衛生
        刷牙時間
        42 次兩分鐘刷牙時間或 3 星期
        把手
        設計纖巧合乎人體工學，軟膠手柄方便緊握。

      • 包含的物件

        額外刷頭色環
        3  件數
        刷頭色環
        3 個刷頭色環，易於分享
        充電器
        1 個通用電壓充電器連 UV 刷頭殺菌器和 1 個通用電壓旅行充電器
        高級柔軟旅行包
        1
        FlexCare 刷柄
        1
        殺菌器
        1 個 UV 刷頭殺菌器
        旅行充電器
        1
        UV 殺菌器
        1

      • 技術規格

        電池
        充電式
        操作時間（從完全充電到沒電）
        完全充電可刷牙 20 次，每次 2 分鐘

      • 設計和外表

        顏色
        • 醫療藍色
        • 白色配天藍色手柄和鉻前面板
        鉻前面板

      • 維修

        保用
        2 年有限保養

      • 功率

        電壓
        通用電壓充電器

      • 功能

        高級充電顯示屏
        發光訊號可協助追蹤電池狀態
        刷牙動力增強裝置
        使用 14 次之後可逐漸增加力度。
        四段時間提示
        確保為口腔內全四個區域帶來細緻潔淨
        可充電使用
        智能計時器
        2 分鐘計時功能有助於達到推薦的刷牙時間

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