此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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Sonicare 的獨特動態動作輕柔而有效地接觸牙縫及牙齦深處。
獨有修長角度刷頭令後排牙齒更易觸及，去除這些難以接觸部位的牙斑。
一體化殺菌、充電和儲存。UV 刷頭殺菌器確保刷頭潔淨無菌。能有效殺滅 99% 的細菌與病毒。*
強力清潔動力，直接與每顆牙齒接觸的面積更大，經驗證可以去除牙齒上每天殘留的污漬，保持牙齒更自然潔白。
Sonicare 可於以下情況安全使用：齒列矯正器 (用於齒列矯正器時刷頭耗損較快)、牙齒修復 (補牙、牙冠、瓷貼面) 與牙週袋。
只需兩星期就能理想地清潔牙齒鄰面和牙齦邊緣，改善牙齦健康。比手動牙刷更有效清潔牙齒鄰面及消除牙斑。
兩分鐘計時器自動追蹤刷牙時間，並在兩分鐘刷牙時間完成時關閉牙刷。
每段 30 秒的計時器會在您完成四段刷牙時間的每一段時提醒您已刷完現在的四分一口腔，讓您完成整個口腔清潔程序。
在首 14 次使用時逐漸增強刷牙動力，幫助新用家逐漸適應 Sonicare 聲波震動牙刷
三種模式包括長達兩分鐘超強潔淨的清潔模式，輕柔、全方位清潔牙齦的敏感模式，及刺激牙齦的按摩模式。
清潔效能
方便易用
包含的物件
技術規格
設計和外表
維修
功率
功能