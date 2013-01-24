每個產品都有獨一無二的型號。型號通常以英文字母開頭，後面接著數字，例如：GC6440、37PFL7403D 或 SA1300。
要找到型號有幾種方法：
每個產品都有獨一無二的型號。型號通常以英文字母開頭，後面接著數字，例如：GC6440、37PFL7403D 或 SA1300。
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AirFloss Pro/Ultra 可針對經過護理的部位消滅牙菌膜達 99.9%。***
臨床實驗顯示，空氣結合水滴技術噴洗牙縫，溫和而有效清除牙齒縫間部位。
清潔牙縫對整體的口腔健康尤其重要。AirFloss 提供簡單的方法深入清潔牙縫，助您養成健康的習慣。
Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra 經臨床試驗證實與牙線同樣可改善牙齦健康。** 使用兩星期後牙齦健康大有改善。
Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra 可溫和噴洗刷牙無法去除的牙菌膜，有助防止牙縫間形成蛀牙。
全新 AirFloss Pro/Ultra 高效噴嘴強化了空氣動能，並結合了水滴技術，令清潔口腔更快捷有效。
您可按照喜好自設 AirFloss Pro/Ultra 噴嘴的強大噴洗功能，只要按下啓動鈕即可轉換至單重、雙重，甚至是三重噴洗。
內含物件
方便易用
清潔效能
設計和外表