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Philips Sonicare AirFloss

牙縫清潔機 - 充電式

HX8211/02
Sonicare
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  • 不想用牙線潔牙？就用 AirFloss！ 不想用牙線潔牙？就用 AirFloss！ 不想用牙線潔牙？就用 AirFloss！
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    Philips Sonicare AirFloss 牙縫清潔機 - 充電式

    HX8211/02

    不想用牙線潔牙？就用 AirFloss！

    沒有使用牙線習慣的人，AirFloss 能讓您輕鬆簡易地開始清潔牙縫。AirFloss 可與漱口水或水同時使用，獨特的空氣結合微滴技術，能有效清除難刷部位的牙菌膜。 查看各種好處

    建議零售價: HK$868.00

    Philips Sonicare AirFloss 牙縫清潔機 - 充電式

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      以簡單的方式深入清潔牙縫

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      清潔牙縫對整體的口腔健康尤其重要。AirFloss 提供簡單的方法深入清潔牙縫，助您養成健康的習慣。使用 AirFloss 三個月後，96% 不常用牙線的人士繼續每星期使用 AirFloss 四日或以上。

      清潔整個口腔只需 30 秒

      清潔整個口腔只需 30 秒

      全靠 AirFloss，只需 30 秒即可完成整個潔齒過程。按一下按鈕即可進行一次噴射，然後移動，再重複動作即可。如需使用全新自動噴射功能，按下按鈕然後在口中不同位置移動導向式噴嘴。此時牙刷將每秒自動噴射一次。

      只需兩週即可改善牙齦健康

      只需兩週即可改善牙齦健康

      Sonicare AirFloss 經臨床實證，只需兩週即可改善牙齦健康。

      指向、按壓、清潔！

      指向、按壓、清潔！

      在儲水槽加入漱口水或水徹底清潔牙齒，然後指向牙縫和噴洗。儲水槽可容納最多兩次使用的液體。

      導向式噴嘴確保位置正確

      導向式噴嘴確保位置正確

      細長斜角導向式噴嘴，輕易放置於牙縫間。只需沿著牙齦線附近的牙齒表面，直至尖端貼合牙縫中的空間即可。

      有助防止牙縫間的蛀牙

      有助防止牙縫間的蛀牙

      Sonicare AirFloss 可溫和噴洗刷牙無法去除的牙菌膜，有助防止在牙縫間形成蛀牙。

      去除更多牙縫間的牙菌膜

      去除更多牙縫間的牙菌膜

      空氣結合水滴技術

      空氣結合水滴技術

      舒適的人體工學手柄

      AirFloss 備有舒適的人體工學手柄和防滑設計, 可輕易於口腔內清潔牙縫。

      技術規格

      • 方便易用

        手柄
        人體工學設計
        電量指示燈
        指示燈閃爍代表電力不足
        電池壽命
        滿電後可使用長達 3 個星期
        集風嘴附件
        輕易套上和取下

      • 技術規格

        電池
        可重複充電
        操作時間
        每 6 個月更換一次噴嘴
        電池類型
        鋰離子電池
        充電時間
        24 小時可完成充電程序

      • 電源

        電壓
        世界通用充電器

      • 服務

        保用
        2 年有限保養

      • 內含物件

        AirFloss 手柄
        1
        AirFloss 吸嘴
        1
        充電器
        1 個世界通用電壓充電器
        噴嘴架
        1

      • 清潔效能

        效能
        可清除多達 5 倍牙菌膜*
        健康功能
        只需兩星期就能改善牙齦健康
        自動噴射功能
        整個口腔清潔過程，只需 30 秒
        噴嘴
        每 6 個月更換一次，以保持最佳效果

      • 設計規格

        顏色
        白色配淺綠色

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