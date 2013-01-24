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Philips Sonicare InterCare

標準型聲波牙刷刷頭

HX9003/05
Sonicare
Sonicare
  • 卓越的潔淨效能。* 接觸更深的牙縫。 卓越的潔淨效能。* 接觸更深的牙縫。 卓越的潔淨效能。* 接觸更深的牙縫。
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    Philips Sonicare InterCare 標準型聲波牙刷刷頭

    HX9003/05

    卓越的潔淨效能。* 接觸更深的牙縫。

    Philips Sonicare InterCare 牙刷刷頭非常適合希望定位潔淨牙縫之間的牙菌膜、紓緩牙齦出血和紅腫的顧客，讓您展露個健康、美麗的笑容。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$238.00
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    Philips Sonicare InterCare 標準型聲波牙刷刷頭

    卓越的潔淨效能。* 接觸更深的牙縫。

    Philips Sonicare InterCare 牙刷刷頭非常適合希望定位潔淨牙縫之間的牙菌膜、紓緩牙齦出血和紅腫的顧客，讓您展露個健康、美麗的笑容。 查看各種好處

    卓越的潔淨效能。* 接觸更深的牙縫。

    Philips Sonicare InterCare 牙刷刷頭非常適合希望定位潔淨牙縫之間的牙菌膜、紓緩牙齦出血和紅腫的顧客，讓您展露個健康、美麗的笑容。 查看各種好處

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    卓越的潔淨效能。* 接觸更深的牙縫。

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    兼容產品

    可在哪裡找到型號﹖

    每個產品都有獨一無二的型號。型號通常以英文字母開頭，後面接著數字，例如：GC6440、37PFL7403D 或 SA1300。

     

    要找到型號有幾種方法：

    在包裝盒上
    在產品內部
    在產品上
    在手冊上

      卓越的潔淨效能。* 接觸更深的牙縫。

      潔淨牙縫及難以觸及的區域

      • 3 支裝
      • 標準型
      • 一插即用
      • 潔淨牙縫
      只需 2 個星期就能改善牙齦健康

      只需 2 個星期就能改善牙齦健康

      InterCare 刷頭設有超長的高密度優質刷毛，專為深入清理齒間的牙菌膜而設。臨床證實，刷頭能夠在短短兩星期內減少牙齦出血及發炎情況。

      特別設計更能深入口腔隱蔽部位

      特別設計更能深入口腔隱蔽部位

      Philips Sonicare 牙刷刷頭具備超長高密度刷毛，能針對牙縫及其他難以清潔位置的隱蔽牙垢。

      與手動牙刷相比，可清除多達 7 倍牙菌膜

      與手動牙刷相比，可清除多達 7 倍牙菌膜

      Philips Sonicare InterCare 牙刷刷頭經臨床實証，在 4 星期使用後比手動牙刷去除多達七倍牙菌膜。

      Philips Sonicare 進階聲波技術

      Philips Sonicare 進階聲波技術

      Philips Sonicare 進階聲波技術可以將水份推往牙縫，而刷毛震動則可有效去除牙菌膜，達致每日潔淨效果。

      適用於所有 Philips Sonicare 扣合式電動牙刷

      適用於所有 Philips Sonicare 扣合式電動牙刷

      此刷頭可從牙刷柄上扣合和拆除，確保安全貼合、容易保養和清潔。適合所有 Philips Sonicare 牙刷柄，但 PowerUp Battery and Essence 系列除外。

      改善口腔健康習慣之一

      改善口腔健康習慣之一

      像所有原廠 Philips Sonicare 品牌刷頭一樣，此刷頭對牙齒和牙齦十分安全。每個刷頭已經過品質測試，確保性能優異和耐用。

      更換刷毛提示確保您得到有效的清潔

      更換刷毛提示確保您得到有效的清潔

      驟眼一看可能並不明顯，但刷頭經過多個月的正常使用後會失去硬度，並漸漸破損。我們的藍色更換刷毛提示將退至白色，讓您知道是時候更換刷毛。為達至最佳效果，請每三個更換刷頭一次。

      技術規格

      • 內含物件

        刷頭
        3 個 InterCare 標準

      • 兼容度

        刷頭系統
        一插即用
        適用於以下型號
        • HealthyWhite+
        • 2 Series 清除牙菌膜
        • 3 Series 針對牙齦健康
        • DiamondClean
        • EasyClean
        • FlexCare
        • FlexCare Platinum
        • FlexCare+
        • 兒童專用
        • HealthyWhite

      • 設計和外表

        硬刷毛
        一般清理
        顏色
        白色
        更換刷毛提示
        藍色刷毛褪色提示
        空間大小
        標準

      • 健康功能

        牙齦健康
        兩星期就能改善牙齦健康
        清除牙菌膜
        可清除多達 7 倍牙菌膜*

      • 優質及性能優異

        更換
        每 3 個月一次
        經測試
        以達至最佳效果

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          • 可清除多達 2 倍牙菌膜

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