每個產品都有獨一無二的型號。型號通常以英文字母開頭，後面接著數字，例如：GC6440、37PFL7403D 或 SA1300。
要找到型號有幾種方法：
卓越的潔淨效能。* 接觸更深的牙縫。
Philips Sonicare InterCare 牙刷刷頭非常適合希望定位潔淨牙縫之間的牙菌膜、紓緩牙齦出血和紅腫的顧客，讓您展露個健康、美麗的笑容。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
卓越的潔淨效能。* 接觸更深的牙縫。
Philips Sonicare InterCare 牙刷刷頭非常適合希望定位潔淨牙縫之間的牙菌膜、紓緩牙齦出血和紅腫的顧客，讓您展露個健康、美麗的笑容。 查看各種好處
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此產品已不再銷售。
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卓越的潔淨效能。* 接觸更深的牙縫。
Philips Sonicare InterCare 牙刷刷頭非常適合希望定位潔淨牙縫之間的牙菌膜、紓緩牙齦出血和紅腫的顧客，讓您展露個健康、美麗的笑容。 查看各種好處
每個產品都有獨一無二的型號。型號通常以英文字母開頭，後面接著數字，例如：GC6440、37PFL7403D 或 SA1300。
要找到型號有幾種方法：
這個 Philips Sonicare 牙刷刷頭設有特長、高密度的刷毛，針對深入牙縫齒和其他難刷部位的牙菌膜。還有更大、標準尺寸的刷頭以供選擇。
Philips Sonicare 進階聲波技術可以將水份推往牙縫，而刷毛震動則可有效去除牙菌膜，達致每日潔淨效果。
此刷頭可從牙刷柄上扣合和拆除，確保安全貼合、容易保養和清潔。適合所有 Philips Sonicare 牙刷柄，但 PowerUp Battery and Essence 系列除外。
像所有原廠 Philips Sonicare 品牌刷頭一樣，此刷頭對牙齒和牙齦十分安全。每個刷頭已經過品質測試，確保性能優異和耐用。
驟眼一看可能並不明顯，但刷頭經過多個月的正常使用後會失去硬度，並漸漸破損。我們的藍色更換刷毛提示將退至白色，讓您知道是時候更換刷毛。為達至最佳效果，請每三個更換刷頭一次。
內含物件
兼容度
設計和外表
健康功能
優質及性能優異