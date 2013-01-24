此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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這個刷頭設有密集的優質刷毛，可有效清除牙菌膜。還設有特別弧形刷毛，方便輕鬆清潔口腔較內的牙齒。
經臨床證實比手動牙刷清除多達 6 倍牙菌膜。
Philips Sonicare 進階聲波技術可以將水份推往牙縫，而刷毛震動則可有效去除牙菌膜，達致每日潔淨效果。
此刷頭可從牙刷柄上扣合和拆除，確保安全貼合、容易保養和清潔。適合所有 Philips Sonicare 牙刷柄，但 PowerUp Battery and Essence 系列除外。
像所有原廠 Philips Sonicare 品牌刷頭一樣，此刷頭對牙齒和牙齦十分安全。每個刷頭已經過品質測試，確保性能優異和耐用。
驟眼一看可能並不明顯，但刷頭經過多個月的正常使用後會失去硬度，並漸漸破損。我們的藍色更換刷毛提示將退至白色，讓您知道是時候更換刷毛。為達至最佳效果，請每三個更換刷頭一次。
內含物件
兼容度
設計和外表
健康功能
優質及性能優異