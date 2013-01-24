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Philips Sonicare FlexCare Platinum

充電式牙刷

HX9172/10
Sonicare
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  • 牙縫極致清潔 牙縫極致清潔 牙縫極致清潔
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    Philips Sonicare FlexCare Platinum 充電式牙刷

    HX9172/10
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      牙縫極致清潔

      可清除高達多七倍的牙縫隙牙菌膜*

      • 3 種模式、3 段強度
      • 2 個刷頭
      • 配備壓力感應器
      • UV 刷頭殺菌器
      度身訂造的護理模式和強度

      度身訂造的護理模式和強度

      FlexCare Platinum 提供清潔、潔白和牙齦保健三種清潔模式，以及低、中和高三段牙刷力度調節，帶來度身訂造的刷牙體驗。

      經臨床實証，只需兩週即可改善牙齦健康

      經臨床實証，只需兩週即可改善牙齦健康

      FlexCare Platinum 配備特別的牙齦保健模式，清潔效能出色，能有效減少牙齦出血和炎症。經臨床實証只需兩週即可改善牙齦健康。

      全新的 InterCare 刷頭具有先進牙齒縫間清潔效能

      全新的 InterCare 刷頭具有先進牙齒縫間清潔效能

      全新 InterCare 刷頭的加長刷毛可深入牙縫間和牙齦線，可去除牙菌膜和亮齒，需要更換刷頭時，刷毛會從藍色褪至白色。

      聲波技術可改善口腔健康

      聲波技術可改善口腔健康

      Philips Sonicare 有別於傳統電子或電動牙刷，採用專利聲波技術，獨有強力清潔動力深入牙縫及難刷部位，從而溫和有效地去除牙齒間和牙齦線上的牙菌膜。

      可清除高達多七倍的牙縫間的牙菌膜

      可清除高達多七倍的牙縫間的牙菌膜

      FlexCare Platinum 可深入牙縫以徹底去除牙菌膜。經臨床實証比手動牙刷去除多達七倍牙菌膜。

      當您刷牙力度過大時提醒您

      當您刷牙力度過大時提醒您

      FlexCare Platinum 配備獨特的壓力感應器，有助防止刷牙用力過度。用力過度時，手柄會發出輕微震動提示。

      電池壽命長久，附旅行收藏盒

      電池壽命長久，附旅行收藏盒

      高級旅行收藏盒讓您妥善維持牙刷的衛生。此外，體積小巧輕便的旅行充電器更讓牙刷在全程旅途中均充飽電。只需完整充電一次，您將可正常使用兩個星期，確保您在旅途中永遠「口氣清新」。

      計時器有助全方位潔齒

      計時器有助全方位潔齒

      FlexCare Platinum 配備兩個定時功能，有助全方位潔齒。四時段計時器提示您何時需要移動到口腔的另一角，而智能計時器則有助控制在牙醫建議的兩分鐘刷牙時間。

      輕便旅行收藏盒和充電器

      輕便旅行收藏盒和充電器

      便攜式旅行儲存盒和小巧的旅行充電器，讓您隨時隨地攜帶 FlexCare Platinum 出行。

      技術規格

      • 模式

        清潔
        日常清潔效果出眾
        牙齦護理
        溫柔按摩牙齦
        白色
        清除牙齒表面色斑
        3 段強度

      • 內含物件

        手柄
        1 個 FlexCare Platinum
        刷頭
        • 1 個 InterCare 標準
        • 1 個 InterCare 輕巧
        充電器
        1
        UV 殺菌器
        旅行收藏盒
        1

      • 設計和外表

        顏色
        白色 設有金屬前檔面板

      • 清潔效能

        速度
        每分鐘刷動高達 62000 次
        效能
        可清除多達 7 倍牙菌膜*
        健康功能
        只需兩星期就能改善牙齦健康
        美白效果
        以自然的方式清除牙漬
        計時器
        智能計時器與四時段計時器
        力度感應
        震動手柄提醒使用者

      • 方便易用

        刷頭系統
        簡便扣合式刷頭
        刷牙時間
        高達 3 星期**
        電量指示燈
        電量指示燈可顯示電量狀態
        手柄
        人體工學設計
        顯示
        明亮顯示屏

      • 技術規格

        電池
        可重複充電
        電池類型
        鋰離子電池
        操作時間（從完全充電到沒電）
        高達 3 星期**

      • 電源

        電壓
        110-220 V

      • 服務

        保用
        2 年有限保養

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          • 與單使用手動式牙刷比較
          • * 根據每天使用清潔模式刷牙兩次，每次兩分鐘計算

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