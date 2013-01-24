體貼護理系統
各人對口腔護理的要求也有所不同。既然如此，為何不使用一款既可滿足個人需要又擁有卓越效能的電動牙刷。
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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體貼護理系統
各人對口腔護理的要求也有所不同。既然如此，為何不使用一款既可滿足個人需要又擁有卓越效能的電動牙刷。
高速可確保日常全面口腔清潔，低速則處理敏感部位並按摩牙肉。
在首 14 次使用時逐漸增強刷牙動力，幫助新用家逐漸適應 Sonicare 聲波震動牙刷
Philips Sonicare 電動牙刷可於以下情況安全使用：齒列矯正器（用於齒列矯正器時刷頭耗損較快）、牙齒修復（補牙、牙冠、瓷貼面）與牙周袋。
臨床實驗證明，可改善牙齦炎並有助縮小牙周袋。
其他功能
技術規格
配件
重量與尺寸
清潔效能