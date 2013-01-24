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Philips Sonicare Elite

聲波震動牙刷

HX9882
Sonicare
  • 體貼護理系統 體貼護理系統 體貼護理系統
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    Philips Sonicare Elite 聲波震動牙刷

    HX9882

    體貼護理系統

    各人對口腔護理的要求也有所不同。既然如此，為何不使用一款既可滿足個人需要又擁有卓越效能的電動牙刷。

    此產品已不再銷售。

    Philips Sonicare Elite 聲波震動牙刷

    體貼護理系統

    各人對口腔護理的要求也有所不同。既然如此，為何不使用一款既可滿足個人需要又擁有卓越效能的電動牙刷。

    體貼護理系統

    各人對口腔護理的要求也有所不同。既然如此，為何不使用一款既可滿足個人需要又擁有卓越效能的電動牙刷。

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    Philips Sonicare Elite 聲波震動牙刷

    體貼護理系統

    各人對口腔護理的要求也有所不同。既然如此，為何不使用一款既可滿足個人需要又擁有卓越效能的電動牙刷。

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      體貼護理系統

      產品擁有 4 種體貼護理模式

      日常全面口腔清潔，按摩並刺激牙肉

      高速可確保日常全面口腔清潔，低速則處理敏感部位並按摩牙肉。

      刷牙動力增強裝置程式，使用戶適應 Sonicare 聲波震動牙刷

      在首 14 次使用時逐漸增強刷牙動力，幫助新用家逐漸適應 Sonicare 聲波震動牙刷

      臨床實驗證明安全而溫和

      Philips Sonicare 電動牙刷可於以下情況安全使用：齒列矯正器（用於齒列矯正器時刷頭耗損較快）、牙齒修復（補牙、牙冠、瓷貼面）與牙周袋。

      更健康的牙齦

      臨床實驗證明，可改善牙齦炎並有助縮小牙周袋。

      技術規格

      • 其他功能

        智能計時器
        牙醫建議的 2 分鐘刷牙時間
        2 種孤型刷頭尺吋
        標準型可徹底清潔，輕巧型則可精確定位
        2 種速度選擇
        選擇你感到最舒適的速度
        刷牙動力增強裝置
        使用 14 次之後可逐漸增加力度。
        可設定Quadpacer4時段提示
        平均清潔間隔時間為 30 秒
        優化充電顯示屏
        綠色表示滿電；黃色則表示需要充電。
        符合人體工學的流線型刷柄
        為改善使用效果而設的防滑手柄

      • 技術規格

        充電時間
        小時  小時
        可充電電池
        鎳鎘
        速度（最高）
        每分鐘擺動 31,000 次
        操作時間（從完全充電到沒電）
        28 次刷牙
        電壓
        220-240 伏

      • 配件

        HX7001
        Elite 標準單刷頭包裝
        HX7002
        Elite 標準雙刷頭套裝
        HX7011
        Elite 精細單刷頭包裝
        HX7012
        Elite 迷你雙刷頭套裝

      • 重量與尺寸

        彩盒尺寸
        17.2 x 9.5 x 23.5  英寸
        彩盒重量
        0.68  磅
        外紙箱重量
        4.08  磅
        外紙箱尺寸
        35.1 x 29.7 x 24.1  英寸
        A-盒件數
        6  件數

      • 清潔效能

        速度
        每分鐘刷動高達 31000 次

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