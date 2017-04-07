可清除多達 10 倍
牙菌膜*
只需 2 星期，
即可帶來 7 倍更健康的牙齦*
只需 3 天，
即可去除多 100% 的牙菌斑**
*與手動牙刷相比
** 與使用手動牙刷，配合市場領先的美白牙膏刷牙相比
這款牙刷知道每款刷頭的最佳模式和牙刷力度。
例如，如果配上 Premium Gum Care 智能牙齦護理刷頭時，它會自動選擇最佳設定，以溫和而有效的方式替您潔淨牙齦。
我們提供一系列電動牙刷以配合不同需要
|清潔
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|亮白+
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|深層清潔+
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|牙齦健康
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|舌苔清潔
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|3 段強度
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|把手
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|刷頭
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|玻璃杯充電
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|旅行收藏盒
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|C3 智能清潔刷頭
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|G3 智能牙齦護理刷頭
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|W3 智能亮白刷頭
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|智能舌苔清潔刷頭
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|Bluetooth® 無線藍牙技術
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|Android 兼容性
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|兼容 iOS 裝置
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|顏色
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|速度
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|效能
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|健康功能
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|潔白效果
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|力度感應
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|TouchUp
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|計時器
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|力度感應
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|定位感應
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|刷磨感應
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|3D 口腔視圖
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|TouchUp
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|位置感應器
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|兼容手柄
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|智能刷頭與刷牙模式配對
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|更換刷頭提示
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|電量指示燈
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|把手
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|顯示
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|電池
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|電池類型
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|操作時間（從完全充電到沒電）
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|電壓
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|保用
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