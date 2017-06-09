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智能系統
完善口腔健康

DiamondClean Smart 影片

DiamondClean Smart

提供 2 個系列以供選擇

智能系統完善口腔健康


DiamondClean Smart

提供 2 個版本以供選擇

9700系列

9500系列

    100% 全方位覆蓋，
    讓您放心使用

    DiamondClean Smart 月夜藍
    建議零售價: HK$2,198.00
    感應器和應用程式助您完善刷牙技巧，讓您感受徹底潔淨。
    5 個模式和 3 段牙刷力度讓您專注口腔健康的每個方面。
    Premium 刷頭為您帶來顯著口腔健康效果。
    智能刷頭會自動配對適當的刷牙模式和牙刷力度。

    專為
    關注口腔健康人士而設

    您不但可以擁有我們最出色的牙刷，更可得到我們最出色的刷頭所帶來的好處。
    可清除多達 10 倍牙菌膜

    可清除多達 10 倍

    牙菌膜*

    只需 2 星期，即可帶來 7 倍更健康的牙齦

    只需 2 星期，

    即可帶來 7 倍更健康的牙齦*

    只需 3 天，即可去除多 100% 的牙菌斑

    只需 3 天，

    即可去除多 100% 的牙菌斑**

    帶來持久清新口氣
    帶來持久清新口氣

    *與手動牙刷相比

    ** 與使用手動牙刷，配合市場領先的美白牙膏刷牙相比

    智能系統電動牙刷

     

    DiamondClean Smart 應用程式和智能感應器。兩者互相配合，讓您安心護理口腔。

    App Store
    Google Play
    DiamondClean Smart 月夜藍
    特點 1 - 實時回應
    智能感應器為您提供即時指導，讓您無需在刷牙時左猜右度，助您將刷牙技巧提升至 100%。
    2 - 遺漏部位
    定位感應器會追蹤刷牙動作所覆蓋的範圍，讓您即時看到已經刷淨以及遺漏的部位，實現 100% 全方位覆蓋。
    特點 3 - 設定目標，指導，追蹤進度
    應用程式助您追蹤並實現口腔健康目標，讓您綻放自信笑容。

    帶來卓越口腔護理效果的刷頭

     

    這款牙刷知道每款刷頭的最佳模式和牙刷力度。

     

    例如，如果配上 Premium Gum Care 智能牙齦護理刷頭時，它會自動選擇最佳設定，以溫和而有效的方式替您潔淨牙齦。

    9700系列配件

    玻璃充電杯
    只需將牙刷放進設計時尚的玻璃杯內即可充電。
    刷頭
    牙刷頭擺放架可供存放備用刷頭，方便衛生。
    旅行收藏盒
    精美的旅行收藏盒兼具充電功能。
    不同版本的選擇建議

    DiamondClean Smart 提供多個型號和顏色選擇

    了解各版本的不同之處

    <b>9700系列

    DiamondClean Smart 9700

    9700系列

    HK$2,198.00*
    比較功能
    <b>9500系列

    DiamondClean Smart 9500

    9500系列

    HK$1,998.00*
    比較功能

    可選顏色
    • 藍色
    • 白色、黑色、粉紅、銀色

    設定
    • 5 個模式
    • 3 段牙刷力度
    • 5 個模式
    • 3 段牙刷力度

    隨附配件
    • 精美旅行充電收藏盒
    • 充電玻璃杯
    • 牙刷頭擺放架
    • 精美旅行充電收藏盒
    • 充電玻璃杯

    隨附刷頭
    • 3 個 Premium 刷頭
    • TongueCare+ 舌苔刷
    • 3 個 Premium 刷頭
    • TongueCare+ 舌苔刷
    * 建議零售價

    選擇其他系列電動牙刷

     

    我們提供一系列電動牙刷以配合不同需要

    查看 Philips 的電動牙刷
    查看 Philips 的電動牙刷

    • 技術指標

      模式
      模式
      清潔
      • 日常清潔效果出眾
      亮白+
      • 去除牙齒表面色斑
      深層清潔+
      • 加倍深層清潔
      牙齦健康
      • 加強臼齒清潔
      舌苔清潔
      • 持久清新口氣
      3 段強度
      內含物件
      內含物件
      把手
      • 1 個 DiamondClean Smart
      刷頭
      • 1 個 C3 智能清潔刷頭
      • 1 個 G3 智能牙齦護理刷頭
      • 1 個 W3 智能亮白刷頭
      • 1 個智能舌苔清潔刷頭
      牙刷頭擺放架
      • 1
      玻璃杯充電
      • 1
      旅行收藏盒
      • USB 旅行充電收藏盒
      BrushSync 智能感應配對刷頭
      BrushSync 智能感應配對刷頭
      C3 智能清潔刷頭
      • 與清潔模式配對
      G3 智能牙齦護理刷頭
      • 與牙齦健康模式配對
      W3 智能亮白刷頭
      • 與亮白模式配對
      智能舌苔清潔刷頭
      • 與舌苔清潔模式配對
      連接
      連接
      Bluetooth® 無線藍牙技術
      • 連接牙刷應用程式
      兼容度
      兼容度
      Android 兼容性
      • Android 手機
      • 支援藍牙 4.0 的平板電腦
      兼容 iOS 裝置
      • 第三代 iPad 或以上
      • iPhone 4S 或以上版本
      • 兼容 iOS7 或以上版本
      設計和外表
      設計和外表
      顏色
      • 藍色
      清潔效能
      清潔效能
      速度
      • 每分鐘刷毛擺動高達31,000次
      效能
      • 可清除多達 10 倍牙菌膜*
      健康功能
      • 7 倍更健康的牙齦****
      潔白效果
      • 去除多100%的牙齒表面色斑*****
      力度感應
      • 牙刷手柄底部亮起紫色燈
      • 震動手柄提醒使用者
      TouchUp
      • 提醒補刷
      計時器
      • 分段時間提示及兩分鐘計時器
      智能感測器技術
      智能感測器技術
      力度感應
      • 提醒使用者減低刷牙時的力度
      定位感應
      • 追蹤及提醒補刷
      刷磨感應
      • 提示減少過份大幅度來回刷磨牙齒
      3D 口腔視圖
      • 突出顯示未清潔的部位
      TouchUp
      • 指出忽略清潔的部位
      方便易用
      方便易用
      兼容手柄
      • 簡便扣合式刷頭
      智能刷頭與刷牙模式配對
      • 同步並使用優化模式
      更換刷頭提示
      • 提醒更換以達至最佳效果
      • 更换刷頭提示燈亮起
      電量指示燈
      • 亮燈圖示代表需要充電
      把手
      • 人體工學設計
      顯示
      • 明亮顯示屏
      技術規格
      技術規格
      電池
      • 可重複充電
      電池類型
      • 鋰離子電池
      操作時間（從完全充電到沒電）
      • 14 日******
      電源
      電源
      電壓
      • 110-220 V
      服務
      服務
      保用
      • 2 年有限保養

    手冊與文件

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