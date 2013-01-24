格內其他項目
- 軟袋
- iPhone 線控控制
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
釹製驅動器對所有音樂動感作出響應。設計包括中央的開孔，強調中頻率和低頻率，能夠產生聲能，帶來擴展但受控的低音和透明中頻音域。驅動器亦備有輕巧音圈，令系統作出靈巧響應，以配合音樂的節奏，呈現高清高清晰度的聲音。
根據強度挑選鋁質耳罩，從而減低震動和共振。耳罩安裝至工程塑膠層上，令耳筒更加穩定。因此，耳罩有效減輕震動，能夠提供精確敏銳的聲音。
預先傾斜的驅動器符合耳罩的自然角度，將聲音直接傳入耳道，即表示聲音在外耳反射時，大大減少修飾情況，同時能夠享受更為逼真的音場，加倍舒適。
Fidelio F1 每種使用的物料經過精心挑選，務求令您長時間享受音樂也會感到無比舒適。高級記憶棉耳墊符合人體工學原理，記憶棉模具本身不但完美貼服耳朵的形狀，更形成密封效果，保留最佳的低音反應，並減少令人煩擾的外部聲音。
半開放式後掛設計結合平衡透明的音效，取得開放式後掛設計的深沉低音和全封閉式後掛設計的噪音隔離效果。在聲學音柵中採用細密交織的聲學防護物料，有效控制噪音隔離、減少外洩，同時降低環境噪音。
iPhone 遙控、咪高風、6.3 毫米轉接器與收藏袋。
音效技術工程師測試和仔細挑選每個驅動器進行配對，務求帶來最佳的立體聲體驗
噪音隔離卓越，同時保留富有空間感的音樂體驗
聲學工程師考慮所有影響用戶聆聽聲音的細節設計 Fidelio L1，例如耳朵如何反射聲音並產生共振。我們向不同用戶進行廣泛研究，從而發掘出用戶喜歡的真正平衡聲音。因此，這些耳筒已經過精密設計，能重現原來聲音，配合現代的錄音風格。
無氧電線取得高品質的訊號傳輸
以鋁質、真皮、蛋白皮革與布料優質設計
聲音
連接
配件
包裝尺寸
外盒
iPhone 兼容性
兼容 iPod
iPad 兼容性
產品尺寸
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。