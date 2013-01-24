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Philips Fidelio

耳蓋式頭箍耳筒

L1/00
Fidelio
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    Philips Fidelio 耳蓋式頭箍耳筒

    L1/00

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    Fidelio L1 結合音效和舒適的最高標準，呈現真實的聆聽體驗。精心設計帶來自然的音質，重現原來聲音，更帶來持久舒適感受。 查看各種好處

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    建議零售價: HK$2,999.00

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      聲學工程師考慮所有影響用戶聆聽聲音的細節設計 Fidelio L1，例如耳朵如何反射聲音並產生共振。我們向不同用戶進行廣泛研究，從而發掘出用戶喜歡的真正平衡聲音。因此，這些耳筒已經過精密設計，能重現原來聲音，配合現代的錄音風格。

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      優質物料包括鋁質和優質皮革

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      技術規格

      • 聲音

        頻率響應
        12 - 25 000  Hz
        阻抗
        26 Ohm
        敏感度
        105  分貝
        最大輸入電量
        200  毫瓦
        失真
        < 0.1% THD
        喇叭直徑
        40 毫米

      • 連接

        接線方式
        無氧電線（1.1 米）

      • 配件

        Apple 專用的線控遙控
        3.5 毫米音訊線
        收藏袋
        適配器插頭
        3.5 - 6.3 毫米

      • 包裝尺寸

        高度
        25  厘米
        高度
        9.8  吋
        寬度
        19.5  厘米
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        7.7  吋
        深度
        10.2  厘米
        深度
        4.0  吋
        淨重
        0.364  千克
        淨重
        0.802  磅
        總重量
        0.927  千克
        總重量
        2.044  磅
        淨重
        0.563  千克
        淨重
        1.241  磅
        EAN
        69 23410 71156 1
        包括的產品數目
        1
        包裝類型
        紙箱
        貨架佈置類型
        兩者皆有

      • 外盒

        長度
        21.9  厘米
        長度
        8.6  吋
        寬度
        20.4  厘米
        寬度
        8.0  吋
        高度
        27  厘米
        高度
        10.6  吋
        淨重
        0.728  千克
        淨重
        1.605  磅
        總重量
        2.056  千克
        總重量
        4.533  磅
        淨重
        1.328  千克
        淨重
        2.928  磅
        GTIN
        1 69 23410 71156 8
        產品包裝數目
        2

      • iPhone 兼容性

        兼容
        • iPhone 3GS
        • iPhone 4

      • 兼容 iPod

        兼容
        • iPod classic 120GB
        • iPod classic 160GB
        • 第四代 iPod nano
        • 第五代 iPod nano
        • 第六代 iPod nano
        • 第三代 iPod shuffle
        • 第四代 iPod shuffle
        • 第二代 iPod touch
        • 第三代 iPod touch
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      • iPad 兼容性

        兼容
        • iPad
        • iPad 2

      • 產品尺寸

        深度
        3.1  吋
        深度
        8  厘米
        高度
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        重量
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        寬度
        6.8  吋
        寬度
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      包裝盒内容

      格內其他項目

      • 軟袋
      • iPhone 線控控制

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