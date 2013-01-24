高清最佳開孔釹製驅動器

釹製驅動器對所有音樂動感作出響應。設計包括中央的開孔，強調中頻率和低頻率，能夠產生聲能，帶來擴展但受控的低音和透明中頻音域。驅動器亦備有輕巧音圈，令系統作出靈巧響應，以配合音樂的節奏，呈現高清高清晰度的聲音。