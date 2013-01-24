這款耳罩式、封閉式無線耳機從音效到物料都經過精心設計，讓您完全沉醉於音樂之中。無論您頭部的大小或形狀如何，其柔軟的記憶棉耳墊都能夠緊密貼合，而且當您取下耳機時，音樂會暫停播放。
這款兼容高解析度音效的耳機配備完美調諧的驅動器，無論有否開啟主動降噪功能 (ANC) 都能為您帶來完美平衡的音效。低音緊密震撼，而不會過分強勁，中音頻率飽滿流暢，高音頻率則極盡細緻。
隨時隨地都能享受完美的音量。自適應降噪功能將外部麥克風與內部麥克風互相配合，隔絕外部噪音，讓您盡情沉醉其中。感知模式可因應需要讓您重返現實世界。
兩邊耳罩均配備兩個麥克風，可專注於您的聲音，降低四周環境傳來的噪音。完全整合的 Google Assistant 和 Alexa 可隨時按您的要求開啟您最愛的播放清單。
完全充電後可以讓您播放音樂超過一天，而快速充電 15 分鐘則可提供 6 小時的播放時間。耳罩具備可控制音樂和通話的觸控功能及 ANC 按鈕，而且可以折疊收藏，方便儲存。
穩定的藍牙連接，配備兼容 iOS 裝置的 AAC，以及 Android 或 Windows 的 aptX HD，確保提供最佳的串流音效。可分離式電線讓您可接上高解析度的設備進行有線聆聽。
Philips 耳機應用程式讓您透過切換預設的 ANC 模式以調整降噪水平，同時亦具備專用的均衡器，讓您在應用程式上控制音樂串流或存取歌曲資訊。
Google Fast Pair 讓您只需輕按一下便能為您的耳機與兼容的 Android 裝置進行配對。當耳機放置在您的 Android 裝置附近時，系統便會自動詢問您是否要連接。
輕巧的鋁製物料和選材符合標準的 Muirhead 皮革，確保這款無線耳機的觸感與其音效都同樣出色。耳罩外框的鋁製物料呈啞光深色緞面效果，並綴有 Philips Fidelio 的品牌浮雕。在取下耳機時，音樂會自動暫停。
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