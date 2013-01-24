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Philips Fidelio

耳罩式無線耳機

L3/00
Fidelio
Fidelio
  • 隨時隨地，享受音樂。 隨時隨地，享受音樂。 隨時隨地，享受音樂。
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    Bluetooth

    Philips Fidelio 耳罩式無線耳機

    L3/00

    隨時隨地，享受音樂。

    隨時隨地都可以盡情享受您喜愛的音樂。精心調製的驅動器、卓越的主動降噪功能，以及合適的尺寸完美糅合，無論您身在何處，都能為您帶來完美的聆聽環境。 查看各種好處

    Philips Fidelio 耳罩式無線耳機

    隨時隨地，享受音樂。

    隨時隨地都可以盡情享受您喜愛的音樂。精心調製的驅動器、卓越的主動降噪功能，以及合適的尺寸完美糅合，無論您身在何處，都能為您帶來完美的聆聽環境。 查看各種好處

    隨時隨地，享受音樂。

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    Philips Fidelio 耳罩式無線耳機

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      • 40 毫米驅動器
      Philips Fidelio，為呈現非凡音色而生

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      這款耳罩式、封閉式無線耳機從音效到物料都經過精心設計，讓您完全沉醉於音樂之中。無論您頭部的大小或形狀如何，其柔軟的記憶棉耳墊都能夠緊密貼合，而且當您取下耳機時，音樂會暫停播放。

      40 毫米驅動器帶來自然、平衡的音效

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      這款兼容高解析度音效的耳機配備完美調諧的驅動器，無論有否開啟主動降噪功能 (ANC) 都能為您帶來完美平衡的音效。低音緊密震撼，而不會過分強勁，中音頻率飽滿流暢，高音頻率則極盡細緻。

      先進的混合式主動降噪

      先進的混合式主動降噪

      隨時隨地都能享受完美的音量。自適應降噪功能將外部麥克風與內部麥克風互相配合，隔絕外部噪音，讓您盡情沉醉其中。感知模式可因應需要讓您重返現實世界。

      雙重麥克風設計確保通話清晰，同時內置語音控制

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      兩邊耳罩均配備兩個麥克風，可專注於您的聲音，降低四周環境傳來的噪音。完全整合的 Google Assistant 和 Alexa 可隨時按您的要求開啟您最愛的播放清單。

      觸控控制，38 小時播放時間（開啟 ANC 時則為 32 小時）*

      觸控控制，38 小時播放時間（開啟 ANC 時則為 32 小時）*

      完全充電後可以讓您播放音樂超過一天，而快速充電 15 分鐘則可提供 6 小時的播放時間。耳罩具備可控制音樂和通話的觸控功能及 ANC 按鈕，而且可以折疊收藏，方便儲存。

      連接到任何無線或有線音源

      連接到任何無線或有線音源

      穩定的藍牙連接，配備兼容 iOS 裝置的 AAC，以及 Android 或 Windows 的 aptX HD，確保提供最佳的串流音效。可分離式電線讓您可接上高解析度的設備進行有線聆聽。

      Philips 耳機應用程式，隨您自訂專屬體驗

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      Philips 耳機應用程式讓您透過切換預設的 ANC 模式以調整降噪水平，同時亦具備專用的均衡器，讓您在應用程式上控制音樂串流或存取歌曲資訊。

      Google Fast Pair，實現一觸配對

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      Google Fast Pair 讓您只需輕按一下便能為您的耳機與兼容的 Android 裝置進行配對。當耳機放置在您的 Android 裝置附近時，系統便會自動詢問您是否要連接。

      專為聆聽體驗而精心研創的優質設計

      專為聆聽體驗而精心研創的優質設計

      輕巧的鋁製物料和選材符合標準的 Muirhead 皮革，確保這款無線耳機的觸感與其音效都同樣出色。耳罩外框的鋁製物料呈啞光深色緞面效果，並綴有 Philips Fidelio 的品牌浮雕。在取下耳機時，音樂會自動暫停。

      技術規格

      • 配件

        USB 線
        USB-C 線
        音訊線
        飛機用變壓器
        攜帶盒

      • 連接

        藍牙規格
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        • HSP
        • 串流格式：SBC
        • aptX
        • Aptx-HD
        • AAC
        藍牙版本
        5.1
        有效範圍
        最多 10  米
        多點連接
        2

      • 舒適

        音量控制
        來電管理
        • 通話保留
        • 在兩個通話之間切換
        • 接聽電話/結束通話
        • 拒接來電
        • 在通話與音樂之間切換

      • 設計

        顏色
        黑色

      • 電源

        電池類型
        鋰聚合物
        可重複充電
        音樂播放時間（關閉 ANC）
        38  小時
        *
        音樂播放時間（開啟 ANC）
        32  小時
        *
        電池壽命
        38 小時*

      • 聲音

        音響系統
        封閉式
        喇叭直徑
        40 毫米
        頻率範圍
        7 - 40 000 Hz
        阻抗
        16 Ohm
        最大輸入電量
        20 mW
        敏感度
        103  分貝

      • 外盒

        GTIN
        1 48 95229 10839 1
        高度
        26  厘米
        長度
        25.4  厘米
        產品包裝數目
        3
        寬度
        22.8  厘米
        總重量
        3.824  千克
        淨重
        2.6  千克
        淨重
        1.224  千克

      • 包裝尺寸

        深度
        7.8  厘米
        EAN
        48 95229 10839 4
        高度
        24.1  厘米
        包括的產品數目
        1
        寬度
        21  厘米
        總重量
        1.118  千克
        淨重
        0.408  千克
        淨重
        0.71  千克
        包裝類型
        紙箱
        貨架佈置類型
        兩者皆有

      • 產品尺寸

        深度
        5.15  厘米
        高度
        20.35  厘米
        重量
        0.36  千克
        寬度
        19  厘米

      • UPC

        UPC
        8 40063 20164 4

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